微软宣布收购容器工具开发公司Deis

微软今天宣布计划收购Deis，这家初创公司主要为开源应用容器管理平台Kubernetes开发创新工具。微软公司云及企业部门执行副总裁Scott Guthrie表示，Deis一直是“处于容器变革的核心”。

微软今天宣布计划收购Deis，这家初创公司主要为开源应用容器管理平台Kubernetes开发创新工具。微软公司云及企业部门执行副总裁Scott Guthrie表示，Deis一直是“处于容器变革的核心”。微软将直接从平台即服务公司Engine Yard那里直接收购Deis，前者在2015年通过OpDemand LLC收购了Deis。

容器通过将配置和执行所需的代码进行封装来减轻软件开发者和运营团队的工作负担。容器也需要大量自动化来平滑地进行部署。容器调度平台例如Kubernete最初是由Google开发的，提供了环境和自动化特性。

这就是Deis擅长的领域，这家公司开发工具以简化开发者和运营者的工作。Deis的项目——在收购之后仍将继续——包括：Helm，一个打包的应用管理器；Workflow，一个灵活的容器化部署和管理系统；Steward，一个Kubernetes原生的服务代理；以及一个提供了应用之间通信的系统，目前还处于早期开发阶段。

Deis公司首席技术官Gabriel Monroy在关于这次收购的博客文章中强调了Deis对开源的承诺。

Monroy表示：“强大且开放的容器调度，再加上新型应用架构，将为企业组织提供前所未有的灵活性和选择。从容器的早期到Kubernetes的兴起，Deis一直专注于构建和贡献开源技术，让开发者和运营者更轻松地构建和运行应用。”

通过收购Deis，微软打算将Kubernetes工具融入微软现有基于云和基于数据中心的容器系统。微软服务将从Deis专家那里受益，包括可以运行在Linux和Windows Server Containers的平台，还有Hyper-V Containers以及Azure Container Service。

微软不仅会获得有用的、基于容器的工具，而且通过这次收购还将引入大量Kubernetes和开源容器开发方面的专家。微软目前尚未公布任何关于这次收购或者完成日期的信息。