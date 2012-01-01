微软推出新型混合云工具：Azure AD B2B身份验证服务

微软正在不断推动其对混合计算环境的支持，作为其主要云差异化工具之一。4月12日，微软的官员们发布了该公司向客户提供的三种混合迁移工具，以及Azure Active Directory B2B身份验证技术。

微软正在不断推动其对混合计算环境的支持，作为其主要云差异化工具之一。4月12日，微软的官员们发布了该公司向客户提供的三种混合迁移工具，以及Azure Active Directory B2B身份验证技术。

Azure Site Recovery用于将虚拟机从AWS、VMware、Hyper-V或物理服务器迁移到Azure的工具正在获得一个新的选择。“在接下来的几个星期内，”微软将允许用户在Azure门户网站本身标记虚拟机，官员称这将简化Windows Server虚拟机迁移。

微软还让用户能够直接在Azure Management Portal中激活Azure Hybrid Use Benefit。该公司正在提供一个Cloud Migration Assessment（云迁移评估）工具来帮助用户估计迁移到Azure的成本。

截至4月12日为止，微软公司已经开始全面推出其Azure Active Directory（AD）B2B身份验证服务。微软公布了Azure AD B2B及其补充的公开预览，Azure B2C于2015年9月推出。Azure B2B和B2C旨在为内部部署的云和混合配置提供安全认证。

微软表示，将为想要构建应用程序和服务的开发人员设计了B2C，可以通过Facebook和Google等客户身份验证服务。另外，微软称B2B适合用于企业对商业伙伴之间进行身份验证。

微软去年夏天在美国全面推出Azure AD B2C。如今，微软正在将B2C的可用性范围扩展到欧洲，包括仅在本地运行和存储数据的欧洲数据中心。AZure AD B2B今天通常可作为微软的Enterprise Mobility + Security（EMS）的一部分。

但有人开始猜测微软可能会使用Azure AD B2B为Microsoft Teams提供访客访问，这就是微软Slack的竞争对手。