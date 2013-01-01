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ZDNet软件频道微软推出Azure混合使用收益计划 Windows服务器虚拟实例降价四成

微软推出Azure混合使用收益计划 Windows服务器虚拟实例降价四成

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日前，Microsoft推出Windows服务器许可证大降价，为推广旗下的云发力……

作者：刘新萍 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年4月14日

关键字：云迁移 Azure 微软

ZD至顶网软件频道消息： 此次推出的Azure混合使用收益计划，微软称该计划可使Azure云里Windows服务器的虚拟实例价格降低四成。

微软推出Azure混合使用收益计划 Windows服务器虚拟实例降价四成

据悉，Azure混合使用收益计划涵盖微软软件保证计划下的双核和16核Windows服务器许可证。而四成的降价取决于使用情况、实例类型和地理位置。而新的工具，用于计算折扣，此举可望进一步推动Azure的采用。

同时发布的尚有Azure Site Recovery（Azure网站恢复），可用于迁移AWS、Vmware、Hyper-V的虚拟机或实体服务器。Azure Site Recovery服务用户可以在Azure门户上标记虚拟机，无需使用PowerShell。

另外，微软还推出了云迁移评估（Cloud Migration Assessment），可用于查看部署在企业内部的服务器设置，并可分析服务器硬件的配置。

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云能力：8.6 分
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