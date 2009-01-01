微软收购Intentional Software：Simonyi重回微软

微软正在收购一家位于美国维多利亚州Bellevue的生产力应用软件供应商Intentional Software，该公司的创始人是知名编程专家并曾是微软的经理。

ZD至顶网软件频道消息：微软正在收购一家位于美国维多利亚州Bellevue的Intentional Software，这是一家由微软前员工和意图编程专家Charles Simonyi，收购金额不详。

Simonyi在微软的时候负责了微软不少生产力应用程序的创建，包括Excel和Word。 Simonyi ——Intentional的创始人、董事长兼首席技术官——和他的团队将通过这次收购重新加入微软，成为Office集团的一部分，这个消息是4月18日宣布的。

微软Office产品组执行副总裁Rajesh Jha表示：微软将这项收购定位为“建立在我们已经在进行的工作的基础之上，在信息丰富的世界中提供实现生产力所必需的工具。”

Intentional Software成立于2002年，最初的重点放在使编程不那么复杂，使用“意图编程”（ intentional programming）的概念，这一概念是Simonyi最初在微软研究部门的工作时率先开创的。最近，Intentional Software一直致力于开拓未来工作场所的生产力场景。

Simonyi于1981年加入微软；他在2002年离职。在加入微软之前，Simonyi被认为是在Xerox PARC创建了第一个所见即所得（WYSIWYG）的文字处理软件。

Simonyi在Intentional网站上的一个说明中表示，“我感到很高兴、振奋、得意，能够与世界上首屈一指的高科技公司微软合作。我很高兴在这个交易完成后，Intentional有才华的团队将有一个梦幻般的新家来继续我们的工作，为伟大的产品做出贡献。”