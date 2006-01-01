Windows服务器将采取每年两次更新外加稳定快速分支的做法

微软Windows服务器和系统中心（System Center）将很快通过两个“渠道”进行每年两次的更新，渠道之一用于最新的内容，另一个渠道用于不太频繁的更新。

Windows服务器和系统中心（System Center）将很快通过两个“渠道”进行每年两次的更新，渠道之一用于最新的内容，另一个渠道用于不太频繁的更新。

微软的解释是，新的安排凸显了 “云节奏”，而微软在公布消息却表示，这完全是为了实现更快的创新及同时保持Windows服务器、系统中心、桌面Windows和Office的一致性，如此所以一切会在预先安排的一年两次更新里获取所需的东西。

新的做法意味着Windows服务器现在将进入“长期服务渠道”， 长期服务渠道和大家现在购买Windows服务器时用到的东西有些类似：每三年一次的大规模升级，升级时收取服务包或全新版本，升级涵括很多修复程序和新功能。该频道每个月提供安全更新以及微软提供的通常支持，微软的Windows服务器支持水平线达16年。

而“半年度渠道”将每六个月提供新功能的升级，但只支持18个月。

颇为有意思的一点是，微软表示，“半年度渠道中推出的大部分功能将被收进Windows服务器长期服务渠道的下一个版本里。”

Windows 服务器新推出的发布周期

如果服务器可以运行现在的Windows服务器长期服务渠道，那么该服务器也可以应付半年度通道。

并非所有的Windows用户都可以访问半年度频道。只有拥有软件保证的标准Windows服务器（Windows Server Standard）用户或Datacenter用户或是在Azure里运行Windows服务器的用户才能访问半年度频道。

Windows 服务器核心版（Windows Server Core）和系统中心也可获得新的发布版及两个频道。

新一套的做法将在下一版Windows Nano Server上表现出来，下一版Nano服务器很快就会将焦点全部置于容器上并会大幅砍掉那些适合于通用工作负载的专用功能。Windows服务器内核版也在变：微软表示Windows服务器内核版现在是托管虚拟机以及容器的推荐选择，在容器里可以运行Nano Server的容器映像、服务器核心容器映像甚至Linux容器映像。

微软正在筹备推出一个内圈计划，用户通过内圈计划可及早了解这些新版本。