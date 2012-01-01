Linux on Azure：市面上都有哪些选择？

如果你仍然认为微软只是有Windows的话，醒醒吧。微软Azure计算总监Corey Sanders在近日举行的Cloud Foundry峰会上表示，目前有1/3的Azure虚拟机是运行在Linux上的。除此之外，有超过60%的Azure Marketplace镜像是Linux的。

至顶网软件频道消息：如果你仍然认为微软只是有Windows的话，醒醒吧。微软Azure计算总监Corey Sanders在近日举行的Cloud Foundry峰会上表示，目前有1/3的Azure虚拟机是运行在Linux上的。除此之外，有超过60%的Azure Marketplace镜像是Linux的。

正如我总喜欢说的，“这并不是史蒂夫 · 鲍尔默时期的微软了”。当然，即使是鲍尔默，最近也改变了自己的开源论调。他宣称他“乐于”看到微软将SQL Server植入Linux。现在，微软是喜欢Linux的。

多年前微软意识到，微软未来的利润不在Windows桌面，而是在Azure云和服务中。正如Sanders所说，Linux和开源是“客户所在的地方”。

那么，微软为为企业Linux用户在Azure上提供了哪些选择？

好的，首先你可以采用你自己的Linux分发版。如果你真的想在Azure上运行Arch Linux（一个倍受欢迎的轻量版Linux），你是可以的。的确，现在已经有了一个非官方的指南关于如何在Azure上运行Arch。

不管你运行的哪个版本的Linux，只有一个例外，Red Hat Enterprise Linux（RHEL），微软对Linux虚拟机并不收取前端费用或者终止费用。你只需要为你使用的资源付费。

为了将一个未获得支持的Linux发行版带入Azure中，你需要遵循微软关于非背书Linux发行版的指南。这可不是一个业余新手能干的工作，但是那些熟悉在Azure云上管理虚拟机的用户不会遇到太大的困难。

不过，大多数人都希望运行一个获得支持的Linux版本。下面就是目前你可以选择在Azure上运行的Linux版本。

CentOS：这是一个RHEL克隆。Azure支持CentOS 6.2+和7.X+。如果没有Azure支持计划的话，微软是不提供支持的。这个发行版也没有得到Red Hat的支持。一些CentOS镜像是Rogue Wave Software创建的，后者是一家软件开发工具公司。Rogue Wave在Azure上提供对CentOS的支持合同。

要想成功运行CentOS，你还需要Azure Linux Integration Services Version 4.1 for Hyper-V的驱动程序。

Clear Linux：这是英特尔云特定的Linux。Clear Linux是一个裸机发行版，适合于那些想要尝试容器而不是在业务中部署的用户。

CoreOS：这个较新的Linux是全新设计的，专门针对运行中的容器。CoreOS还是一个领先的Kubernetes容器管理工具。微软最近与CoreOS围绕Draft合作，这个工具可以在Kubernetes上交换应用的开发。Azure支持CoreOS 494.4.0版本。

Debian：是的，Debian，是针对免费软件GNU/Linux的新版本，自从2015年以来一直运行在Azure上。Azure支持Debian 7.9+和8.2+，很快推出该家族最新的Debian 9。

Oracle Linux：这是Oracle版本的RHEL，运行在Azure上，有6.4版本和7.0版本。要想在Azure上运行Oracle Linux，你必须持有有效的Oracle许可。

Red Hat Enterprise Linux：你可以运行你自己的RHEL 6.7或者7.1+镜像，或者使用Red Hat的。不管是哪种方式，你都需要订阅一个RHEL。RHEL on Azure还要求占有6%的计算时。

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)：SUSE也在Azure上有两个镜像。首先标准版是没有支持的。高级版支持MicrosoFreeBSD 10.3ft。如果微软不能帮你的话，他们会呼叫SUSE寻求帮助。你可以运行SLES 11 SP4、12 SP+和同等的SLES for SAP Azure变体版。你还可以在Azure上运行openSUSE。

Ubuntu：这是在Azure上使用最多的Linux，或者任何云中。微软认识到这一点，所以给予Ubuntu on Azure的支持。例如，Azure File Storage首先是在Ubuntu 17.04上提供的，Azure还支持Ubuntu 16.04及更高版本。

最后，微软不仅支持FreeBSD 10.3（BSD Unix on Azure），还将这个免费软件操作系统植入到Azure中。

所以不管你信不信，如果你想要拉近Windows和Linux服务器之间的差距，微软和Linux合作伙伴已经为你准备好了他们各式各样的Azure Linxu产品。