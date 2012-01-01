微软全新消费者计划深度研究

近年以来，微软开始逐步成为一家以商业服务为核心的软件企业，但其同样没有放弃在消费者销售领域推进自身发展。微软正在对其销售结构及计划进行改革，希望借此面向其企业客户乃至普通消费者实现数字化转型。

微软正在对其销售结构及计划进行改革，希望借此面向其企业客户乃至普通消费者实现数字化转型。

近年以来，微软开始逐步成为一家以商业服务为核心的软件企业，但其同样没有放弃在消费者销售领域推进自身发展。

今年6月3日，微软公司高管在内部分享了其最新重组计划，旨在进一步提升商业（企业）与消费级营收。顺带一提，微软公司在相关备忘录当中提到一次“云”、外加一次“移动”。（这意味着云至上以及移动至上原则已经不再适应其最新发展思路。）相比之下，微软在数字化转型这一背景下提到高达十三次“数字化”一词。

微软全球商业业务部门执行副总裁兼本份备忘录作者Judson Althoff正在各类业务领域全面强调数字化转型这一表述。

他在备忘录中写道，“数字化转型正在工作、学校及家庭环境当中实现新的以人为本体验，同时亦通过新的市场路径改变消费者购买、消费及参与其所喜爱之品牌的具体方式。”

微软公司计划让消费者们在家中以及工作场合中使用同样的“创意工具”。根据备忘录撰文，这些工具具体包括Surface、Windows设备以及Office 365。另外，微软亦在研究游戏工具与体验，例如电子竞技、游戏播客（例如Mixer）以及混合型现实内容作为此类工具中的重要组成部分。

为了提升这些工具的市场占有率，微软正在对其市场营销与消费者业务部门进行一系列调整。消费者与设备销售团队接下来将被纳入至微软营销及消费者业务（简称MCB）当中的消费者与设备销售（简称CDS）团队并直接向其报告。微软官员认为，这将有助于该公司更好地与各生命系统合作伙伴进行协作，从而“赢得世界各地粉丝的支持”。

微软公司还试图通过“客户、合作伙伴与员工的统一意见”建立单一销售引擎，旨在支持消费者与设备领域的“最大及最佳合作伙伴”。备忘录同时提到，微软公司计划启动新的垂直物联网解决方案并拓展新型市场，具体包括语音、混合型现实与人工智能等领域。

微软公司还将立足Windows 10企业版部署、新型Windows 10 Pro设备以及围绕教育、物联网与现代工作领域（即令Office在千禧一代中更具吸引力）上市信息推进消费者与商业两大区划间的共享。该备忘录同时规定，其将协同商业团队面向Chromebook与iPad共享竞争举措。

正如我在之前的文章当中提到，微软公司在7月3号公布的销售重组备忘录当中并没有提到观察家们预期的裁员问题。不过我们应该会在本周发现相关迹象——微软公司将在其最新重组措施当中削减超过5万个销售与营销岗位。