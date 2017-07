Microsoft Inspire 2017的5个要点都在这了！

微软对合作伙伴的专注似乎并没有改变,但是根据一系列公告判断,微软正在做着一系列与该大会关联的事情,预计这次活动将吸引近10000家合作伙伴。

至顶网软件频道消息: 今年,微软的年度合作伙伴大会已经从原来的Worldwide Partner Conference更名为"Microsoft Inspire",但微软对合作伙伴的专注似乎并没有改变。根据一系列公告判断,微软正在做着一系列与该大会关联的事情,预计这次活动将吸引近10000家合作伙伴。继上周透露将对公司销售团队和营销团队进行重大重组之后,微软表示正在致力于从"合作伙伴引领"转变为"合作伙伴为先",并且公布了多款产品和销售计划。

Microsoft 365

微软及其合作伙伴现在可以把商用产品作为一个"家族"进行售卖,也就是Microsoft 365。"该产品加入将生产力应用Office 365以及Windows 10、设备管理和安全融入到一个完整的解决方案中,"微软这样表示。将会有两个版本:Microsoft 365 Enterprise,面向大型组织机构,包括Office 365 Enterprise、Windows 10 Enterprise、企业移动性和安全性;Microsoft 365 Business,面向中小型企业,包括Office 365 Business Premium以及一系列面向Office应用和Windows 10设备的安全性和管理功能,这个版本将由一个统计的管理平台进行管理。

据微软称,合作伙伴将可以通过Microsoft 365增加交易规模以及扩大管理服务的收入。与只部署Office 365相比,部署Microsoft 365 Enterprise将会提高合作伙伴收入达50%。

另外,微软表示Microsoft 365将在这个季度提供,更多定价细节将在Inspire大会期间公布。

Dynamics 365

在Dynamics 365一年后,微软宣布全面提供Dynamics 365应用和LinkedIn集成。这其中包括LinkedIn Sales Navigator以及Dynamics 365 for Sales之间的联合解决方案,旨在帮助销售人员在他们销售过程中更好地利用LinkedIn专业网络。现在提供的其他解决方案还包括,针对企业的新应用,即Dynamics 365 for Talent(一个用于招聘、录用和员工监督的劳动力解决方案)以及Dynamics 365 for Retail(提供零售点运营的全面视图)。新产品发布之前,微软公布了截止于3月31日的第三财季Dynamics 365收入大幅增长了81%。

Azure Stack

微软将宣布客户从原始硬件合作伙伴HPE、Dell EMC以及联想那里订购微软混合云平台Azure Stack。Azure Stack能够实现混合应用开发,并提供了一致性平台用于连接Azure数据中心到边缘设备,微软表示,其他即将到来的硬件合作伙伴还有思科和华为。定价将以消费情况为基础,并积累到客户的Azure订阅中。这个Azure云平台一直是推动微软实现增长的巨大来源,据报道称,在截止于3月31日的第三财季,Azure收入增长了93%。

ISV Cloud Embed

在Inspire大会上,微软将推出一款面向ISV合作伙伴的新产品,旨在更容易对业务应用现代化和开发,也就是所谓的ISV Cloud Embed。这款产品提供了可嵌入的构建块,针对在微软业务应用平台上做应用开发,让开发者能够在构建块之上搭建他们独有的IP。这将让开发者在降低开销成本的同时,利用微软的工程资源。ISV Cloud Embed还提供了对进入市场的分层支持,让合作伙伴可以在微软AppSource上展示他们的应用。

共同销售投资

最后,微软将宣布将"实质性投资"到共同销售计划中,支持帮助提升合作伙伴销售,以及新的Azure共同销售计划。该计划为微软销售人员提供特殊的激烈措施,鼓励共同销售Azure认证合作伙伴的应用。此外,部分投资将用于聘请新的渠道经理,这一职责将完全专注于支持渠道合作伙伴的销售工作。