Azure Stack问世能否终结AWS、VMware和超融合设备的发展势头 

今天，微软正式宣布Azure Stack将永远改变云市场，为我们提供三种不同类型的云。而目前，我们有来自AWS、微软、谷歌、IBM或者大家所说的“混合虚拟化”的纯公共云，拥有将本地私有云延展到公共云中的能力。

今天，微软正式宣布Azure Stack将永远改变云市场，为我们提供三种不同类型的云。而目前，我们有来自AWS、微软、谷歌、IBM或者大家所说的“混合虚拟化”的纯公共云，拥有将本地私有云延展到公共云中的能力。

据微软表示，Azure Stack通过将云服务带入您自己的地盘，为我们提供了一种新的云计算方式。

这样做的意义在于，它还将推动内部的云原生发展实践。这很重要，因为基础设施即服务虽然很可爱，但是也很乏味：这只是别人的电脑。云端更有趣和最有价值的部分是可以在公共云规模下运行的API支持服务。无论是由云本身还是市场中其他人提供，这些服务都为开发人员提供了各种各样的工具。

有机会构建可以使用这些服务并与公共云一致的内部应用程序是非常重要的，因为它意味着组织可以开发出能够在内部运行的云原生应用程序，由于这些应用程序运行在内部，所以可以解决“三个Y的问题”——自主权（sovereignty）、安全（security）和延迟（latency）问题。

微软的这款产品几乎是完全特立独行的（Nutanix最近签署协议让它的堆栈运行在谷歌的云端），所以现在有一个有趣的差别。

AWS具有“云优先，只针对云”的理念，与混合虚拟化的微薄努力相平衡。Azure Stack无法阻挡AWS的迅猛势头，但可能会减缓其势头，因为它给了Windows用户更多考虑Azure的理由。Azure Stack还为用户提供了AWS现在不会对云进行精细的升级，并且没有延迟的麻烦。而微软合作伙伴无处不在，超过AWS的足迹的用户已经成熟。

VMware有更多的损失。该公司拥有强大的小型云合作伙伴网络，加上IBM等规模更大的朋友，以及即将到来的AWS。但是，Virtzilla是一个混合的虚拟化玩家——它在消费云服务方面并不大，而且似乎在维护vSphere，从而促进了虚拟机内部的容器和微服务等云原生结构。

Gartner研究总监Michael Warrilow在被问道“你的管理程序在公共云中是否重要？如果您可以在公司内部获得公共云，虚拟机管理程序是否依然重要？”的时候，对《The Register》在表示，他认为这是一个弱点。《The Register》的虚拟化桌面认为，许多在微软上使用VMware的用户下次要更新VMware许可证或服务器时，将会问自己同样的问题。那些考虑超融合基础架构的人也是如此。

这并不是说微软已经脱离了险境。该公司发布Azure Stack时表示其已做好了销售准备，可是尚未准备好运行！系统要到九月份才能提交。而Gartner的Warrilow表示，在Azure Stack中将会有多少Azure被封装在一起，这些细节仍然模糊不清，这表明“微软必须确保这些小差异在Azure Stack和Azure之间不会成为大问题。 ”

因此，Azure Stack的正式推出是一个转折点。在未来的某个时刻，我们会知道这是否是一个错误的转弯，或者一个有趣的岔路口，而且不是所有的追逐者都可以跟随的。