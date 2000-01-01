微软发布第一个Windows服务器2016 内部预览测试版

今年早些时候，微软宣布会在7月之前将Windows服务器添加到旗下内部人士预览计划里。7月13日，微软第一次面向Windows服务器2016用户发布了内部预览测试版本。

至顶网软件频道消息： 今年早些时候，微软宣布会在7月之前将Windows服务器添加到旗下内部人士预览计划里。7月13日，微软第一次面向Windows服务器2016用户发布了内部预览测试版本。

据了解，7月13日发布的Windows 服务器测试版（构建号16237）提供了Windows 服务器2016功能版本的早期预览，Windows 服务器2016版的构建号为1709，预计将于今年9月开始推出。 （微软7月13日还发布了Windows 10秋季创作者更新（Fall Creators Update）的新内部预览版，构件号为16241。）

另外，博文宣布推出一个测试构建版，据该博文称，7月13日发布的第一个服务器测试构建版是Nano 服务器（Nano Server）和服务器内核（Server Core）新的基础容器映像。Windows内部商业计划或Windows内部计划人士可以下载该测试构建版。Nano 服务器映像包含带有.NET Core 2.0的Nano Server预览映像和基于PowerShell 6.0的预览映像。

7月13日的内部预览包括对中小企业卷装（Volume mounting）的支持以及一些有关云客户端（Cloud Guest）的改动。 Windows服务器内部构建版（ Server Insider build）16237还支持：屏蔽的Linux VM；ReFS数据解析；集群集。该构建版的持久性内存现在可以提供给Hyper-V虚拟机，构建版还包含一些改善Kubernetes支持的容器网络方面的改进。

微软官员在这之前曾公开表示过，Nano服务器现在仅是一个限于容器的选项。即是说，原来Windows 服务器2016中 Nano Server基本映像包含的一些功能已被删除，包括WMI、PowerShell、.NET Core和服务堆栈（Servicing stack）。

微软的博文称，对该Windows 服务器Core基础映像构建版做了优化，“节省的下载和磁盘空间超过20％”。

和发布Windows 10 内部构建版时的做法一样，微软官员在该博文里也列出此内部构建版的一些已知的问题，对下载测试版本有兴趣的网友务必在下载前查看列出的问题。

从2017年9月开始， 微软每年将在9月和3月前后发布两次新功能更新。这次发布的测试构建版显示，一切尽在微软的掌握之中。