微软针对Linux和Windows的SQL Server 2017将发首个预览版本

微软正在提供SQL Server 2017数据库首个接近最终版本的预览版，该数据库将在Linux和Windows Server上运行。

至顶网软件频道消息：微软于7月17日发布了首个接近最终版本的SQL Server 2017预览版。

SQL Server 2017是首个既能够运行在Linux上又能够运行在Windows Server上的微软 SQL Server数据库版本。微软的官员们表示希望SQL Server 2017能够在今年夏天全面上市。

到目前为止，微软已经发布了七个SQL Server 2017的Community Technology Previews（社区技术预览版）。微软使用微软研究院的“Drawbridge”技术将SQL Server带入Linux。Drawbridge是微软研究院在过去几年中一直在开发的Library OS概念的运用。这是专门用于应用程序沙箱的虚拟化形式。Drawbridge在让Bash Shell运行在Windows 10上的工作中也发挥了作用。

该公司的官员们曾表示，除了支持Linux之外，此版本的SQL Server还将提供图形数据处理、自适应查询处理以及高级分析的Python集成。

SQL Server 2017 Release Candidate 1在Linux上的SQL Server增加了Active Directory 集成；Transport Layer Security（传输层安全，TLS）进行数据加密；更多SQL Server Analysis Services功能；以及Linux和Windows Server上的SQL Server Integration Services（集成服务）。

SQL Server 2017可以安装在Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu Linux、SUSE Linux Enterprise Server之上，以及Linux、Windows或MacOS上，和Windows Server之上的Linux Docker容器之中。