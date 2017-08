微软Skype for Business统一通信产品何去何从？

微软一直对Skype for Business的发展路线三缄其口。但是根据一份关于微软9月份的Ignite大会上Skype for Business各种会议的列表来看,这一沉默可能很快就会结束。

根据这些会议显示,实际上还有Skype for Business的另一个本地部署版本。在Ignite大会上一个名为“合理规划你的更新:Skype for Business本地部署vNext”,很明确地说出了这一点。

微软在2015年年中全面提供最新的本地部署版Skype for Business(Skype for Business Server 2015)——其统一通信平台和Lync Server的后续版本。

虽然微软方面强调说,微软将提供更多本地部署版本的SharePoint Server,但是据我了解,他们并没有对Skype for Business Server做出同样的公开承诺,这引发了关于Skype for Business未来的诸多猜测。

根据Ignite会议列表显示,微软还对Skype for Business Online中提供的许多服务进行了更名。有一个名为“云中的Voice适合你吗?”称,微软将提供一组名为Cloud PBX功能的路线图——未来这被称为“微软的Phone System”。微软还将Skype for Business中的PSTN Calling功能重新命名为“Calling Plan”,有着同样的意思。

2015年微软开始提供三项新的Skype for Business服务,作为其高端Office 365 E5计划的一部分:Skype Meeting Broadcast;PSTN Conferencing and Calling以及Cloud PBX。在随后的几个月中,微软增加了许多PSTN Calling and Conferencing功能,包括iOS CallKit集成;Skype for Business的Mac客户端;一个新的Skype for Business Cloud Connector版本,用于将本地部署的电话系统链接到Skype for Business Online。微软在今年3月向该产品中增加了更多新的Skype for Business呼叫功能。

今年Ignite大会上有多个会议环节似乎都旨在澄清Microsoft Teams和Skype for Business之间的关系。微软一直将其称为Slack竞争对手,Teams,“Office 365中基于聊天的工作空间”。Teams最初的名字甚至是“Skype Teams”。

显然Teams和Skype for Business在功能方面有很多重叠,正如今年年初一篇AvePoint博客明确指出的那样。

Skype for Business客户端和Treams都提供了即时消息、实时在线、语音通话、视频通话、小组会议和预定会议等功能。与Skype for Business不同的是,Teams提供了线程聊天功能。与Teams不同,Skype for Business提供的是广播会议、PSTN会议和拨号、视频互操作性等。

微软方面证实,微软的Skype消费者服务以及Teams都是运行在同一个云主干上的。但是Skype for Business(名字上是Skype,实质是Lync)却不是,至少就我所知。

微软Ignite大会是在2017年9月25日至29日举行。