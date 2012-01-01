微软Skype for Business统一通信产品何去何从？

微软一直对Skype for Business的发展路线三缄其口。但是根据一份关于微软9月份的Ignite大会上Skype for Business各种会议的列表来看，这一沉默可能很快就会结束。

至顶网软件频道消息：

微软一直对Skype for Business的发展路线三缄其口。但是根据一份关于微软9月份的Ignite大会上Skype for Business各种会议的列表来看，这一沉默可能很快就会结束。

根据这些会议显示，实际上还有Skype for Business的另一个本地部署版本。在Ignite大会上一个名为“合理规划你的更新：Skype for Business本地部署vNext”，很明确地说出了这一点。

微软在2015年年中全面提供最新的本地部署版Skype for Business（Skype for Business Server 2015）——其统一通信平台和Lync Server的后续版本。

虽然微软方面强调说，微软将提供更多本地部署版本的SharePoint Server，但是据我了解，他们并没有对Skype for Business Server做出同样的公开承诺，这引发了关于Skype for Business未来的诸多猜测。

根据Ignite会议列表显示，微软还对Skype for Business Online中提供的许多服务进行了更名。有一个名为“云中的Voice适合你吗？”称，微软将提供一组名为Cloud PBX功能的路线图——未来这被称为“微软的Phone System”。微软还将Skype for Business中的PSTN Calling功能重新命名为“Calling Plan”，有着同样的意思。

2015年微软开始提供三项新的Skype for Business服务，作为其高端Office 365 E5计划的一部分：Skype Meeting Broadcast；PSTN Conferencing and Calling以及Cloud PBX。在随后的几个月中，微软增加了许多PSTN Calling and Conferencing功能，包括iOS CallKit集成；Skype for Business的Mac客户端；一个新的Skype for Business Cloud Connector版本，用于将本地部署的电话系统链接到Skype for Business Online。微软在今年3月向该产品中增加了更多新的Skype for Business呼叫功能。

今年Ignite大会上有多个会议环节似乎都旨在澄清Microsoft Teams和Skype for Business之间的关系。微软一直将其称为Slack竞争对手，Teams，“Office 365中基于聊天的工作空间”。Teams最初的名字甚至是“Skype Teams”。

显然Teams和Skype for Business在功能方面有很多重叠，正如今年年初一篇AvePoint博客明确指出的那样。

Skype for Business客户端和Treams都提供了即时消息、实时在线、语音通话、视频通话、小组会议和预定会议等功能。与Skype for Business不同的是，Teams提供了线程聊天功能。与Teams不同，Skype for Business提供的是广播会议、PSTN会议和拨号、视频互操作性等。

微软方面证实，微软的Skype消费者服务以及Teams都是运行在同一个云主干上的。但是Skype for Business（名字上是Skype，实质是Lync）却不是，至少就我所知。

微软Ignite大会是在2017年9月25日至29日举行。