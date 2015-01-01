微软向Azure新增长期数据存储层

今天，微软推出了一个针对Azure云平台的新存储层，提供一种经济实惠的信息归档方式。这个名为Archive Blob Storage的存储层，针对那些希望能够可靠地保存大量低优先级、但又很重要记录（例如通话记录）的企业。

至顶网软件频道消息： 今天，微软推出了一个针对Azure云平台的新存储层，提供一种经济实惠的信息归档方式。这个名为Archive Blob Storage的存储层，针对那些希望能够可靠地保存大量低优先级、但又很重要记录（例如通话记录）的企业。这种数据通常需要保存多年用于法律法规和其他操作要求。

到目前为止，Azure中唯一一个原生归档选择就是Cool Block Storage层，这是微软在去年推出的。它要比标准计划便宜得多，但是通常不如来自AWS和Google云平台的竞品那么实惠。这是因为Cool Blob Storage是专注于归档使用场景的一些子集，这些场景要求能够在需要的时候快速调取记录，是一个非常重要的功能。

Archive Block Storage折中了访问速度以获得经济实惠性。提出请求后，找回一个数据集任务的时间长达15小时。作为交换，企业每个月每GB支付的费用只有1美分的18/100，相比之下Cool Blob Storage为1美分。

这个新的归档层让微软可以与主要云竞争对手同类的扩展存储用途相竞争。这更重要的是，这意味着企业现在可以将他们全部的数据集保存在Azure中的同时，满足各自的成本要求，这将使Azure平台更具吸引力。

后一点尤为重要，因为企业保存的记录越来越多，用于分析的用途。甚至是那些和通话记录一样普通的数据也可以被利用起来，例如用来帮助销售人员从过往与潜在客户沟通中吸取教训。这些信息可以用于训练机器学习和深度学习模型。

提供更多的存储层并不是微软希望应对趋势的唯一途径。就在昨天，微软透露计划通过Azure提供一种新型处理器，专门针对深度学习工作负载进行了优化。