微软Azure App Service现已加入Linux

微软的Azure App服务用于构建和托管网络和移动客户端的云应用程序，在Linux上全面可用了。

截至今天——9月6日，微软正在使其Azure App Service在Linux上全面可用。

Azure App Service是微软的云应用开发、更新和托管服务，它使开发人员可以为各种网络和移动客户端创建云应用。

微软最初于2015年3月启动了Azure App服务。该统一服务结合了以前各自为政的Azure Websites/Web Apps、Mobile Services和BizTalk Services，提供了通用的应用程序托管、运行时和可扩展性模型，并瞄准了有兴趣构建Web应用程序、移动应用程序、业务应用程序，和所谓API应用程序的开发人员。

在Linux上，Azure App Service包含Web App for Containers功能。开发人员可以选择自己的Docker格式的容器图像来支持Java、Python和Go。该服务还包括针对ASP.NET Core、Node.js、PHP和Linux上的Ruby内置映像支持。Azure Marketplace中有WordPress、Joomla和Drupal的预构软件包并可部署到App Service。

Azure App Service的理念是允许开发人员将底层基础架构、应用程序环境和维护留给微软来做。那些想要更多控制权的人可以通过SSH进入他们的应用程序，以完全远程使用管理命令。

Azure博客上提供了有关Linux上的Azure App Service的概述以及一些可能的用例。