CNCF基金会宣布首批6家Kubernetes认证提供商

在那些对应用容器开发感兴趣的企业中，Kubernetes正在稳步增长，Cloud Native Computing Foundation（CNCF）已经通过了6家公司成为Kubernetes认证服务提供商（KCSP）。

至顶网软件频道消息： 在那些对应用容器开发感兴趣的企业中，Kubernetes正在稳步增长，Cloud Native Computing Foundation（CNCF）已经通过了6家公司成为Kubernetes认证服务提供商（KCSP）。

CNCF表示，KCSP意味着Accenture Plc、Booze Allen Hamilton Inc.、Canonical Ltd.、CoreOS Inc.、Giant Swarm GmbH以及Samsung SDS都通过了认证，具有身后的专业经验可以帮助企业成功采用Kubernetes。这种开源软件可帮助企业运行容器，将应用与辅助软件捆绑在一起，这样就可以运行在任何一种类型的计算机上，不管是使用哪种操作软件。

具体地说，每个KCSP提供商都经过了审查和认证，具备提供Kubernetes支持、咨询、专业服务和培训的能力，并可以培训那些希望使用这项技术的组织机构。CNCF还补充说，该计划确保企业能够获得更快速更有效部署应用所需的支持。

"KCSP的产生，意味着Kubernetes生态系统逐渐成熟，表明Kubernetes已经准备好在各种规模的企业中广泛运用，"CNCF执行总监Dan Kohn在声明中表示。

当被问及对认证Kubernetes服务提供商的需求时，Kohn解释说，这个过程代表着围绕Kubernetes的生态系统的自然成熟。"KCSP计划旨在创建能力基线以及与Kubernetes社区的参与度。"他还说，CNCF已经收到了来自提供商和最终用户该计划的积极反馈。

CNCF这个组织是开发把应用作为微服务部署的开源技术的先锋。CNCF表示，目前已经有6家公司在完成Kubernetes管理员认证课程之后通过了KCSP的认证，该课程最早是在3月公布的。CNCF当时表示，该课程对于解决技能短缺问题是非常必要的，根据Capgemini SE的调查，有70%的企业组织面临着技能短缺的难题。

这个认证提供商名单中缺少了几个大公司的身影，特别是率先创建Kubernetes并提供自己的Kubernetes托管服务的Google公司。关于这一点，Kohn表示CNCF期待随着时间推移增加更多KCSP成员，以发挥其优势。

Kphn表示："去年我们开始设计认证课程的时候，Google一直积极参与我们去年首次Kubernetes专家会议提出的KCSP计划。"但是他没有对Google是否会在稍后成为官方计划成员发表评论。