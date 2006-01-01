SAP3.5亿美元收购客户身份管理创业企业Gigya

德国企业巨头SAP已经收购了客户身份管理公司Gigya，据报道收购价格为3.5亿美元。

SAP获得“鲜嫩多汁”的合规（通用数据保护规范，GDPR)数据安全技术

德国企业巨头SAP已经收购了客户身份管理公司Gigya，据报道收购价格为3.5亿美元。

Gigya总部位于山景城（Mountain View），但这家公司是在以色列创立的，该公司为企业提供了管理客户细节的平台。

这个拥有约13亿个客户身份的平台，收集数据的同时记录了客户的选择和同意设置。

这些都是通过该公司的注册即服务（registration-as-a-service）实现，它管理合规性要求，包括即将推出的《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation）。

可能这种能力正是SAP收购的驱动力，Haaretz报告称收购价格3.5亿美元，因为它让这家德国公司快速地将自己置于不断增长的GDPR软件市场之中。

SAP还将获得Gigya的700多家客户，其中包括Asos、Bose和Forbes等大品牌。

该公司表示，希望自己成为第一家提供基于云的数据平台的组织，企业可以通过这些平台来描绘和转换新客户，并以“符合法规”的方式收集消费者选择的数据。

Gigya的套件将用于“增强”SAP在2013年购买的SAP Hybris电子商务平台，而Gigya已经是该平台的合作伙伴。

SAP Hybris总裁兼联合创始人Carsten Thoma表示：“Gigya拥有丰富的技术和专业知识，将大大提升SAP Hybris Profile解决方案，并使我们能够领导新兴的客户身份和访问管理市场。”

“消费者的信任是以客户为导向的组织取得成功的核心关键，这正是Gigya被广泛认可的地方。”

Gigya被分析师Forrester列为客户身份和访问管理领域的顶级供应商，自2006年成立以来，已经引入了超过1亿美元的股权融资。该公司在2014年最后一轮融资的价值达到3亿美元。

该公司有300名员工，这些员工预计将作为交易的一部分转移到SAP——虽然相关的条款还没有被披露。