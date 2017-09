 Ignite大会：微软发布Microsoft 365更多新版本

微软将增加新的Microsoft 365捆绑包,并且向这些集成的Windows、Office 365以及Enterprise Mobility + Security管理和安全订阅产品中添加更多功能。

微软将增加新的Microsoft 365捆绑包,并且向这些集成的Windows、Office 365以及Enterprise Mobility + Security管理和安全订阅产品中添加更多功能。

微软在今年7月的Inspire大会上就推出了Microsoft 365,并且从今年夏天开始提供这些捆绑包的Enterprise和Business版本。



本周微软举行的Ignite IT Pro大会上,微软将向Microsoft 365产品线中增加更多版本:Microsoft 365 Education和Microsoft 365 F1。



Microsoft 365 Education包含Windows 10、Office 365 for Education、Enterprise Mobility + Security和Minecraft Education Edition,这将供学生和教师使用。



Microsoft 365 F1是针对“第一线”客户服务和支持人员的,包含Windows 10、Office 365 F1(也就是之前的K1计划)以及Enterprise Mobility + Security。微软StaffHub则是一个旨在帮助服务人员管理时间表的应用之一,它也是该产品的一部分。



微软方面还提到了即将推出的“Microsoft 365 for NonProfit”版本,但是并没有明确说其中会包含哪些内容。



微软和包括HP、联想和富士通在内的OEM合作伙伴将在今年晚些时候提供运行Windows S、号称由“Microsoft 365提供支持”的低端PC。所以现在我们了解到的是,除了Windows 10 Enterprise和Windows 10 Business之外,还会有不同版本的Windows 10作为Microsoft 365捆绑包的一部分。



还有一个微妙但很重要的转变,那就是“Microsoft 365”将成为微软在说到添加到Windows 10、Office 365和Enterprise Mobility + Security的功能时喜欢提及的。微软高管会说,这些功能都是Microsoft 365的新增功能,而不是微软将推出这些新的面向Office 365或者Excel的个性化搜索,以了解更多数据类型。



在Ignite大会上,微软预览了一些即将新增到Windows 10、Intune和Office 365中的其他管理新功能。从2018年1月开始,联想和HP将开始为客户提供Windows Autopilot。Windows Autopilot已经面向Microsoft Surface提供了,允许用户设置新的设备,为客户部署进行预配置。



微软还向System Center Configuration Manager以及Intune中增加一个新的共同管理功能,目的是让从内部部署到云管理的过渡变得更轻松和更加无缝。



微软还将在2018年年初的时候增加Office 365 Usage Analytics,让管理员能够对服务范围内的使用情况相关数据进行分析和可视化。微软将增加更多条件访问功能,以及新的Microsoft 365 Information Protection功能,更新针对电子邮件和文档的信息保护功能,以及新的威胁防护功能,包括Office 365 Advanced Threat Protection。