微软实行计划的第一步 把Skype for Business迁移到Teams

Skype for Business Online正在被Microsoft Teams所取代。

几个星期前,微软意外地泄露了这一计划:将把Skype for Business客户迁移到Teams聊天协作服务中。

不过,微软并不会强迫所有Skype for Business用户在明年夏季前都迁移出来(发送在一些用户管理界面上的消息,传递了这个信息)。

微软方面并没有说他们希望所有Skype for Business Online的现有用户都迁移到Teams,但是他们将在2017年10月提供一个路线图,其中会有为Teams用户提供Skype for Business功能的确切交付日期,微软Office 365企业副总裁Ron Markezich这样表示。

Teams首先在呼叫和会议功能方面的增强,包括入站和出站呼叫到PSTN号码的加载项;保持呼叫;呼叫转移和语音邮件;音频会议(预览),这让会议参与者可以使用任何一部电话加入到Teams会议中;与Skype for Business的互操作性,主要涉及通用呈现、信息传递和通话的。

微软高管在9月25日举行的Ignite IT Pro大会上,做了一些关于Teams如何提供会议和电话功能的演示。

随着时间的推移,Teams将在Office 365中取代Skype for Business,成为Office 365套件中核心的统一通信客户端。但这并不意味着所有Skype for Business用户都必须立即采取替代措施。事实上,微软将在2018年下半年发布一个新的内部部署版本的Skype for Business服务器,增强PBX和高级呼叫功能,Markezich证实说。

接下来,微软还将更改一些围绕Skype for Business和Teams的产品命名。“Cloud PBX”将更名为“Phone System”,PSTN会议功能将更名为“音频会议”。

Skype for Business目前运行在旧的微软Lync基础设施上。与Skype消费者版本以及Teams不同,它并没有迁移到新的、由这两大产品支撑的底层后端。微软将把Teams定位为一款提供了超越现有统一通信产品所能实现的通信体验的产品。

“智能通信”是微软最近喜欢使用的一个术语,表明Teams将利用微软Graph编程接口,以及翻译等认知服务。微软方面表示,Teams将在让会议更高效方面发挥关键作用,帮助人们事先做好准备,让会议期间沟通顺畅,会后持续跟进。