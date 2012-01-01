对Linux爱更深：微软现成OSI高级赞助商

Azure给了微软一个热爱Linux而不是憎恨它的理由，而且该公司现在已经在接受开放源代码方面更进一步，它赞助了开放源代码促进会（Open Source Initiative）。

至顶网软件频道消息：Azure给了微软一个热爱Linux而不是憎恨它的理由，而且该公司现在已经在接受开放源代码方面更进一步，它赞助了开放源代码促进会（Open Source Initiative）。开放源代码促进会（Open Source Initiative）从二十年前就开始捍卫开放源代码，而那个时候，微软将Linux称为癌症。

OSI一直是开放源代码的重要组织，负责批准来自微软和Oracle等特定供应商的开放源代码许可证成为真正的开放源代码产品。

在本世纪初，微软向OSI提交了Microsoft Community License和Microsoft Permissive License。现在，微软将与谷歌、IBM、HPE和Facebook一起成为OSI的高级赞助商。

这是微软继去年成为Linux基金会的白金成员之后在支持开放源代码方面的最新姿态，Platinum member of The Linux Foundation也是OSI的成员。

谷歌在OSI的董事会里有一个席位，但在Linux基金会里并没有，而微软在Linux基金会的董事会里有一个席位，却不是OSI的董事会成员。

赞助是微软对开放源代码新态度的一个标志，这与Azure的兴起是同步的。

最近，甚至是微软的创始人比尔.盖茨也很乐意承认他使用的是一个使用Linux内核的手机，虽然它不是一个Windows Phone，但是知道Android OEM厂商通过微软Android专利授权协议网络支付费用的话，就会感到一丝安慰了。

但是，虽然微软公司已经开放了其针对Edge的Chakra JavaScript引擎，可不要指望它在近期有可能全面将其浏览器或Windows变成开源的产品。

尽管如此，它已经完成了几个里程碑事件，包括在2014年发布开源的.Net Core 1.0，与Canonical合作，让Ubuntu进入Windows 10，并让Linux Subsystem也进入Windows 10，以及对Xamarin的开源。

微软的开发人员也是GitHub的主要贡献者，并与FreeBSD Foundation合作，在Azure上对其进行支持。

微软的开源工程总监Jeff McAffer表示，成为OSI成员是该公司与开源不断发展的关系中的一部分。

“今天的公告代表着微软的开放源代码之旅的又向前迈进了一步，与我们的客户和整个生态一起，我们在广泛使用、贡献和发布开源软件方面发挥了越来越大的作用。

OSI的公告将微软成为会员这件事描述为支持开源软件运动中“最为戏剧性的一步”。

OSI总经理兼董事Patrick Masson在一份声明中表示：“这是OSI和开源软件运动变得更加广泛的一个重要的里程碑事件。”

“我认为，不会有什么事情更能够证明开源软件的成熟度、可行性、兴趣和成功，我们获得的不仅仅是微软的承认，还有他们作为赞助商的支持，以及他们在很多开源项目和社区中作为贡献者的参与。”