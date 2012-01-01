 甲骨文公司副总裁：“我们希望在下一个十年中实现Java至上，Java永在”

在经过一系列与甲骨文云相关的东拉西扯之后，甲骨文公司软件开发副总裁Georges Saab终于在本周一的JavaOne大会主题演讲当中谈到了真正的主角——Java。Saab指出，“在过去22年当中，Java已经发展壮大，并在我们所在行业当中积累起无与伦比的可观资源。”

至顶网软件频道消息：

这可能是有史以来第一场真正具备实际意义的JavaOne主题演讲

在经过一系列与甲骨文云相关的东拉西扯之后，甲骨文公司软件开发副总裁Georges Saab终于在本周一的JavaOne大会主题演讲当中谈到了真正的主角——Java。

Saab指出，“在过去22年当中，Java已经发展壮大，并在我们所在行业当中积累起无与伦比的可观资源。”

Saab同时宣称，Java是目前开发领域的头号编程语言，但并未具体提及这一结论基于哪些指标，仅表示：目前有1200万开发者运行Java; 存在380亿套活动Java虚拟机;外加210亿套与云端对接的虚拟机。

咨询企业RedMonk公司联合创始人James Governor也对Saab的观点表示赞同。在舞台之上，他解释称“我们通常将Java与JavaScript视为编程语言排行榜中的领头羊。”

从其它角度来看，人们通常认为Python是目前最具人气且发展速度最快的语言，但这类论断显然存在着自己的偏颇之处。

也许正是为了反驳Python优势的说法，Spotify公司首席架构师Niklas Gustavsson在演讲中提到这家音乐流媒体网站正在逐步向Java迁移。他同时发现，尽管Python确实是种很好的起点，但其在规模化场景下的表现无法令人满意。

这一点与Governor去年作出的声明不谋而合，即随着众多Web企业的不断发展，其正纷纷加入Java阵营。而在最近关于甲骨文与Java的文章当中，Governor则披露称他所在的企业亦是其客户之一。

Governor同时在本届JavaOne的2004年回顾演讲（2004年亦是Governor上一次在JavaOne大会上发言的时间）中强调称，Java在过去三周当中的变化甚至超过了过去十三年的总和。

数周之前，甲骨文公司宣布其将把Java交由Eclipse基金会负责打理，并将Java的发布周期调整为6个月。从放手的诚意与甲骨文并不打算利用知识产权牌破坏这一系列部署的角度来理解，那么将Java转变成一种真正具备厂商中立性的技术工具对于所有各方都不啻为一种好消息。

甲骨文公司软件开发副总裁Mark Cavage则进一步澄清道，数据库巨头与Java社区之间并不存在不可调和的矛盾。他坦言Java语言确实需要现代化升级，并重申甲骨文致力于接纳开源贡献。

他表示，“我们希望在下一个十年中实现Java至上，Java永存”，甚至允许引入来自开源社区的进一步工作以保持语言更新。

OpenJDK

Oracle JDK作为拥有OpenJDK所不具备的某些商用功能的解决方案，最终将与OpenJDK趋于等同。他强调称，“我们将对Oracle JDK当中的全部功能特性予以开源，最终二者之间将完全相同。”

代表高盛出席的Jackie Haynes以及代表Jduchess.org出席的PowerWTechnology公司CTO Mercedes Alvarez则在舞台之上将关注重点放在了各自机构对于Java语言的使用身上。

Haynes指出，他所在的企业拥有9000名全球开发人员在利用Java编写应用程序，这也正是Java技术规范取得成功的一大明证。

对于Alvarez而言，Java则凭借着吸引更多女性从业者进入技术领域而帮助其找到了实现光明未来的一条明路。

阿里巴巴公司基础设施服务首席科学家Kingsum Chow则谈到了该公司打造的AJDK——这是一套JDK的定制化版本，能够运行超过上百万套JVM实例。

英特尔公司优化副总裁Michael Greene则在背诵了近年来愈发流行的口头禅“数据之于本世纪，正如石油之于以往”之后，转而借Java为载体对英特尔公司的硬件价值作出一番炫耀。

Greene介绍了来自英特尔公司的新型Java软件——Persistent Collections for Java，这是一套用于将Java对象存储于持久性内存中的库; 另外还有Data Bench，一款工作负载基准测试工具。

甲骨文公司产品开发副总裁Chad Arimura则介绍了Fn项目，一套用于实现无服务器函数的开源容器原生平台。其允许开发人员构建无服务器函数，最初采用Java语言，但未来还将添加对更多语言的支持能力。这些函数将能够运行在采用Docker容器的公有、私有或者混合云当中。我们注意到，Fn本身大部分采用Go语言编写而成。在今年早些时候，甲骨文公司还以实验性方式立足Rust环境承载容器运行时。

当然，Fn项目当中仍然涉及实际服务器。所谓的无服务器说法，是为了强调开发人员不必直接对服务器设备进行管理，其能够在必要时随时进行规模伸缩，而使用者只需要为实际资源使用量付费。

Java首席架构师Mark Reinhold作出的主题演讲以Jigsaw项目为核心，其负责为Java SE平台以及JDK（Java参考实现方案）小型车 套模块系统，同时亦可探索Java的更多未来功能选项。

对于关注Java的朋友们而言，本次JavaOne大会无疑带来了美好的一天。Netflix公司资深软件工程师兼Java 9模块化机制作者Paul Bakker通过Twitter对本次活动作出了总结，指出JavaOne主题演讲首次真正着眼于Java并满载有趣的新鲜资讯。