微软收购社交虚拟现实初创公司AltspaceVR

微软正在洽谈收购虚拟现实社交网络初创AltspaceVR的事宜，涉及的金额未公开。

至顶网软件频道消息：

微软正在洽谈收购虚拟现实社交网络初创AltspaceVR的事宜，涉及的金额未公开。

微软10月3日在旧金山召开的Windows混合现实策略展会活动上宣布了此收购消息。

三个月前，AltspaceVR曾因经济困境及获得下一轮资金的问题宣布了关闭计划。一个月后，AltspaceVR又宣布将继续生存下去，但当时并未讲如何找到了所缺乏的资金。

微软官员特别提到一些可能的AltspaceVR应用情景，微软官员在关于今天活动的博文中提到AltspaceVR的增值性：

“AltspaceVR是完全融入通信的先驱之一，完全融入通信可令来自160多个国家虚拟现实领域的人聚集在一起，参加由NBC、Reggie Watts、Justin Roiland、Drew Carey等等主办的聚会、喜剧节目、瑜伽课程、舞会及大型活动。“

在今天的混合现实活动上，微软还正式宣布三星也将开始出售混合现实耳机。三星HMD Odyssey的售价为499美元（据最近由由Twitter上的“The Walking Cat”泄露出一些信息）。

截至今天10月3日为止，客户可从宏碁、戴尔、惠普、联想和三星等提供商预订混合现实耳机。Windows 10秋季创作者更新（Windows 10 Fall Creators Update）将内置对这些混合现实的耳机的支持；Windows 10秋季创作者更新将于10月17日开始面向主流用户推出。一些Microsoft官员因为Windows 10秋季创作者更新的内置混合现实平台现在已经开始将其称之为“第一个空间操作系统”。

微软还提醒用户， Windows混合现实的用户假期后就可以用上SteamVR目录了。从今天开始开发人员已经可以访问Windows混合现实的SteamVR游戏预览；消费者可以在假期后用上该预览。

微软管理层对于诸如HoloLens所提供提供的完全融入现实和增强现实体验感到乐观。CEO Satya Nadella在《Hit Refresh》一书里称混合现实为微软未来三大赌注之一（另外两个赌注是人工智能和量子计算）。

Windows混合现实以前名叫Windows全息（Windows Holographic），是微软支持如混合现实耳机的虚拟现实的平台，混合现实耳机将内置到Windows 10 个人电脑以及基于Windows 10的独立HoloLens里。微软正大力推动Windows混合现实，称Windows混合现实在某些场景下对游戏玩家，消费者和企业有吸引力。