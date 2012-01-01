Oralce与微软混合云领跑：一致性是制胜关键

在内部部署环境中运行Azure Strack的话，你很轻松地就能把数据和应用迁移到Azure公有云中，因为软件环境是相同的。在内部部署环境中运行Oracle Cloud at Customer，也可以轻松地把应用和数据迁移到Oracle共有云中，软件和和收费环境也是相同的。

至顶网软件频道消息： 在内部部署环境中运行Azure Strack的话，你很轻松地就能把数据和应用迁移到Azure公有云中，因为软件环境是相同的。在内部部署环境中运行Oracle Cloud at Customer，也可以轻松地把应用和数据迁移到Oracle共有云中，软件和和收费环境也是相同的。

完美的混合云必须有一个基本元素--在内部和外部部署之间保持一致性。基本上你访问数据、配置资源、运行应用、存储数据的方式实际上与你是否在混合云端的内部部署环境或者公有云端的外部环境中这么做是相同的。

有一种无缝的云架构为你提供IT资源，这些资源是内部或者外部部署由周围环境决定。外部部署的选项可以用于计算突发、归档冷数据、暂时测试与开发需求，内部部署环境则适用于高安全性和最低延迟的需求。

并不是说Oracle混合云或者Azure混合云是最完美的，而是要说在内部/外部部署一致性方面他们要好于其他选择。

此外，因为他们的用户某种程度上被限定住了，所以他们不太可能迁移到其他平台。从这一点来说，这种封闭的混合云环境限制住了其他提供商的增长机会。

这对Amazon、思科、Dell EMC、Google、华为、IBM、联想、NetApp、Nutanix、Pure Storage和Vantara等主流提供商来说意味着什么？

Amazon、VMware和Dell

Amazon与VMware合作，可访问Virtustream Enterprise Cloud。我们可以将Virtustream公有云定位为戴尔的企业应用策略，Amazon与VMware的合作伙伴关系是其他所有应用的策略。VMware和Dell必须了解，Amazon是一个战略机会主义者，可以很好地构建它自己的、类似Azure Stack的产品。

不过，Oracle内部部署云与Azure Stack之间的一个共同之处，就是底层一套强大的专有系统软件--数据库和Office 365，这是Amazon和VMware所缺乏的。我们认为，这种软件的大型企业用户，如果他们的内部部署环境与外部部署环境相同的话，他们更愿意迁移到公有云。

这就是为什么我们认为Oracle和微软在企业混合云堆栈中占有强有力的位置。

尽管拥有VMware，Dell却不处于同等的位置。

思科

思科没有涉足混合云。水管工提供的是管道，而不是水，用比喻来说，思科就是一个网络水管工，Amazon和Oracle提供的是水。

Google

Google有Nutanix这样的合作伙伴，还与Scale Computing建立了技术合作伙伴关系。Google可以利用这个关系，这样Scale Computing HCI系统就可以成为内部部署版Google Cloud Platform系统……但这方面没有企业应用。Nutanix希望在企业领域成为Google一个更好的内部部署合作伙伴。

因此Google的混合云策略中就有两个在内部部署方面的潜在合作伙伴：Nutanix和Scale。如果X收购了Y，然后就只有一个潜在合作伙伴，岂不很好？但是谁会是那个X，谁又是Y呢？

HPE

HPE确实曾经有做公有云的野心，但现在不是了。HPE的硬件支持Azure Stack，在混合云市场推广方面也有不少声音。但是它没有特别青睐的公有云提供商，也不是任何三大巨大最喜欢的合作伙伴。正如我们所看到的，HPE做混合云业务来维持自己在内部部署系统方面的销售，试图把硬件售卖给云服务提供商。

HPE仍然是一家内部部署IT产品销售巨头。我们并不认为HPE把混合云IT视为公有云提供商将统治地位向内部部署环境的一种延伸，当然这是微软和Oracle的观点，在Amazon和Google这个观点也更为强烈。

如果他们是对的，那么HPE将陷入进退两难的境地。

华为

华为是一家基于硬件的智能手机、服务器、存储和网络提供商，将与那些以白盒服务的形式提供公有云的电信运营商们打造华为自己的公有云合作伙伴关系。华为可以提供类似Azure Stack硬件组成部分的内部部署系统，让合作伙伴使用，但是没有类似Office 365或者Oracle套件那样的系统应用软件。

华为的任务是提供一个更好的系统硬件，在这些硬件之上运行虚拟机管理程序、操作系统和应用。华为拥有在电信领域的背景，可以为客户/合作伙伴提供网络管道，而且这也是它的IT数据中心组件策略。

那么，华为是否会向堆栈上层的系统软件发展？目前看起来应该不会。

IBM

IBM有自己的公有云BlueMix，也通过BlueMix提供云服务器、存储和机器学习服务。IBM拥有庞大且牢固的内部部署系统，拥有大型机系统，和运行在这些之上的应用软件。

不过可以说，IBM的混合云产品不如Oracle的先进。

在内部部署环境中运行Azure Strack的话，你很轻松地就能把数据和应用迁移到Azure公有云中，因为软件环境是相同的。在内部部署环境中运行Oracle Cloud at Customer，也可以轻松地把应用和数据迁移到Oracle共有云中，软件和和收费环境也是相同的。

联想没有涉足混合云，没有公有云产品，主要提供大规模服务器和PC设备，更多地是一家硬件公司而不是软件公司。

联想与微软在Azure Stack方面有合作，与DataCore和Nutanix都有软件方面的合作，与VMware在vSAN方面有合作，有更多售卖其硬件的通路。

NetApp

这家存储和超融合基础设施一体机厂商将自己定位为，为内部和外部部署云环境（特别是Amazon和Azure）提供共享存储和数据服务资源的厂商。

它绝对看到了对其产品一致性的需求，一直在力推Data Fabric理念来提供这种一致性。

NetApp无法提供一个完整的混合IT环境，因为它的产品缺少服务器、网络和系统级应用。服务器和网络也是通过与思科FlexPod合作提供的。

Nutanix

Nutanix与Google Cloud Platform有很好的合作机会，将受益于内部部署IT的云化，据William Blair分析师Jason Ader称：

这家公司将自己定位为一个现代企业堆栈，可以通过管理简化性、一键式资源配置、计算/存储横向扩展与公有云服务相媲美。我们在与VAR交流中证实了这一点--客户正在寻求实现数据中心的鲜花，越来越多地选择新兴一流厂商（就像Nutanix这样）所提供的更现代的方法，而不是传统的、一站式厂商提供的落后于最新趋势的产品。

Pure Storage

Pure Storage没有混合云策略，除了确保自己的共享存储阵列支持混合云内部部署设备例如Azure Stack。

Vantara

重新命名、扩张了的HDS专注于物联网，物联网拥有强大的、智能的边缘设备将数据发送到中心资源用于分析。Vantara没有公有云，它的Hitachi Enterprise Cloud是一个私有的、内部部署的云，连接到Azure和vCloud Air，但是这可能要切换到Virtustream了。

评论

在内部和外部部署版产品之间无缝迁移方面，Oracle和微软是表现最好的企业混合云厂商。如果两家厂商继续保持更快速的增长，其他厂商可就要注意了。

Amazon可能会开发自主品牌的内部部署版产品，Google也是一样。IBM有很好的定位，它有大量系统软件用于运行DB2。IBM可以把DB2以即服务的形式通过BlueMix云数据中心提供，并扩展到其他软件产品和大型机软件。不过，为了提供混合云的无缝特性，IBM必须将自己的内部署用户转移到相同的云环境中，成为BlueMix的用户，意味着要有一个BlueMix内部部署版的系统。

我们现在还看不到这种情况的发生，但是未来谁知道呢。