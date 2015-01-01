微软的Windows Server 1709：它削减了什么？

微软最新的Windows Server 2016功能更新（被称为Build 1709）不包含对Windows Server Essentials或Storage Spaces Direct的支持。

至顶网软件频道消息：和Windows 10 Fall Creators Update一起，微软本周发布了Windows Server 2016的第一个功能更新。

虽然一些管理员刚刚开始进行尝试，但他们已经注意到了这个"Semi-Annual Channel"更新的一些令人惊奇的遗漏，也就是被称为1709的版本（2017年9月，第9个月）。

首先，这是一个简明扼要的概述，介绍了1709的一些情况。

正如微软所说的那样，Server Core容器映像大约减少了60％，而Nano Server容器映像比原来的Windows Server 2016版本小了近80％。微软还向该版本增加了曾经承诺过的具有Hyper-V隔离支持的Linux容器。

正如微软的官员们之前表示的，原来的Nano Server已经被“弃用”，并被运行在容器映像中的Nano取代。微软推动Nano Server作为Windows Server的最小版本的努力似乎只有很少的用户买账，所以重新定位是很合理的做法。推出新的Windows Server图形管理工具——被称为“Project Honolulu”（仍是技术预览版）也成为新的大计划的一部分。

SMB1和客户端身份验证删除功能也进入了这个版本，以及这篇微软Docs文章中列出的其他一些计算、存储、网络和远程桌面服务更新。

但从1709这个版本开始，有一些东西被削减了。

首先，Windows Server 2016的Essentials版本已经成为过去。Windows Server 2016 Essentials版本是“云连接”的首个服务器，适用于拥有多达25个用户的小型企业。微软于2016年10月推出了这个Essentials版本。

在微软的“Getting Started”中有1709个帖子，在Windows Server安装选项列表中，没有提到Essentials。（这是由于微软瞄准的方向。）

Windows Server 1709只有标准版（Standard）和数据中心版（Datacenter）可用。（截至10月19日，Windows Server 1709也可在Azure上使用。）另外一件值得注意的事情是，安装1709的用户只能获得Server Core安装选项，即使Windows Server 2016允许服务器内核（Server Core）和服务器（Server）都能够获得桌面体验（Desktop Experience）安装选项。

我询问微软将来是否会继续提供Essentials版本的Windows Server，到目前为止还没有得到任何回复。

下面是微软列出的在1709的标准版和数据中心版中的新功能：

图片来源：微软

另外，正如微软在1709版更新的版本说明中所承认的那样，Storage Spaces Direct不在Windows Server 1709版本中。

Storage Spaces Direct跨越Windows Server群集，并创建了一个总线，通过该总线，服务器可以看到彼此所有的本地驱动器。它作为Windows Serve r2016的一个功能推出，并被微软描述成“我们超融合平台的基础”。

上个月我从我的一个联系人那里听说，微软对Storage Spaces Direct的质量不满意，因此选择不让它出现在1709版本里所有软件定义的Datacenter应用程序中。管理员无法将1709部署正在使用Storage Spaces Direct的Windows Server 2016上。

Storage Spaces Direct的下一个可能更新可能是“Redstone 4”的一部分，Windows 10客户端和服务器的更新将于明年四月开始推出。