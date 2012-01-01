MongoDB股价上市首日飙升34％

总部设在纽约市的数据库公司MongoDB Inc今天上市，其股价在首个交易日上涨了34％，收市每股报32.07美元。这可能是技术首次公开募股（IPO）走强的迹象。

总部设在纽约市的数据库公司MongoDB Inc今天上市，其股价在首个交易日上涨了34％，收市每股报32.07美元。这可能是技术首次公开募股（IPO）走强的迹象。

MongoDB周三晚上定的IPO价格为每股24美元，高于最初指导的每股 18元至 20元，共筹得1.92亿美元。MongoDB按目前的股价算市值接近16亿美元，与最后的风险投资估值相符。

股价的设定一部分是要有目的地提高投资者的积极性，确保股票在上市的第一天走俏，股票第一天走俏会给人一个正面印象。但MongoDB的表现也可能表明市场一年来对新兴技术IPO的兴趣，特别是那些为大企业提供服务的公司的IPO。

另据悉，好几个公司在星期四宣布了上市的计划。电子邮件发送平台SendGrid和购物订阅服务商Stitch Fix都提交了上市文件。

MongoDB成立于2007年，主打开发开源数据库软件，包括名为MongoDB NoSQL的数据库，MongoDB的业务模式是基于销售开发开源软件的工具。

MongoDB的业务模式受到一些初创公司的青睐，例如Hadoop大数据软件提供商Cloudera Inc.也在今年早些时候上市。但该模式面临一些挑战，特别是在将收入转化为利润的能力方面。 MongoDB在今年头6个月仍然亏损了880万美元，收入为4,880万美元，尽管亏损相对于收入的表现有改善。

一些行业专家（尤其是其他数据库公司）均看好MongoDB的前景。TigerGraph Inc首席执行官兼创始人Yu Xu告诉记者，MongoDB的IPO验证了在数据管理领域是不可以一刀切的道理。

Xu表示，“现在的数据极为复杂，而且增长速度十分惊人，这意味着企业需要用传统的关系数据库以外的技术来管理数据。MongoDB在推动数据库行业的发展方面做了大量工作。”

DataStax Inc首席执行官Billy Bosworth表示同意，他表示，MongoDB产品表明业界对运营数据管理新时代的“迫切需求”。

他表示，“关系数据库时代已成为历史，新时代里对于诸如MongoDB和重点放在企业上的DataStax一类的中端市场公司来说充满了商机。”DataStax和MongoDB可以说是数据空间的对手，尽管Bosworth是DataStax的负责人，也可能正是因为这一点，Bosworth称他“很高兴看到一家后关系数据库公司进入公共市场。”

NodeSource首席执行官Joe McCann也表达了类似的看法，他表示，MongoDB 的IPO表明大型企业对开源技术的接受程度在不断增加，“市场看到了开源技术以及支持开源技术的商业提供商的价值和商机，MongoDB IPO这个例子很好地说明了这一点。”