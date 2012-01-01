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微软推出免费、专有的Azure Container Service来支持Kubernetes

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微软现在准备推出免费、专有的Azure Container Service来支持Kubernetes，简称是AKS（K代表的是Kubernetes）。

作者：孙博 来源：ZDNet 【编译】 2017年10月27日

关键字：Azure 微软

至顶网软件频道消息：微软现有用于开发、部署和维护容器的Azure Container Service（ACS）服务已经从2017年初开始支持Kubernetes了。

 微软推出免费、专有的Azure Container Service来支持Kubernetes

Kubernetes作为开源容器编排标准正在日益崛起。微软表示，在过去6个月中，ACS上支持的Kubernetes已经增长了300%。因此，微软现在准备推出一项专门的Kubernetes容器服务，也是命名为Azure Container Service，但简称是AKS（K代表的是Kubernetes）。

是的，这意味着未来将会有两种Azure Container Service服务：ACS和AKS。但是不清楚微软为什么不给这次新推出的服务一个新的命名。

微软计划继续提供现有的ACS产品（该产品是在2015年推出的），并将继续支持多种容器编排器，包括Docker Swarm和Mesosphere DC/OS。

微软将从10月24日开始免费提供AKS的预览，微软将不会以小时来计费管理基础设施，用户仅需要为他们的Kubernetes代理付费。

微软还在今天推出了Azure Container Registry（ACR），增加三种大小以及一个预览的ACR异地复制。

微软早在2014年就公布了将与Google在Kubernetes上合作。Kubernetes是一个开源容器集群管理器，提供对应用容器的自动部署、扩展和操作。

2017年4月，微软收购了Kubernetes容器编排专业公司Deis，金额未对外公布。

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