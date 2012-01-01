SAP数治省市第二站——“智能制造创新中心”落地港口城市宁波

10月31日，在“SAP宁波智能制造峰会”上，SAP携手宁波市北仑区人民政府共同打造的“思爱普宁波智能制造创新中心”正式揭牌。这一创新中心是SAP“数治省市”战略中的重要一环，主要面向智能制造。而宁波也成为自贵阳之后，SAP落地这一战略的第二站。

晚上21:00之后，在宁波机场前往酒店的高速上，许多集装箱货车都陆续出动了。与我的目的地不同，它们都是开往宁波舟山港港口的。

穿梭在这些“大家伙”中间，出租车师傅感叹道：“这得有多少东西运往国外啊！”

于是，我特意查了一下，据资料显示，宁波舟山港自两年前整合，如今已是我国的第二大港，目前和全球100多个国家的236个港口保持着密切的联系和往来。截止到今年1到9月的港口货物吞吐量达到了7.7亿吨，位列世界第一。

要支持如此庞大的出口量，作为港口背后的依托，宁波市近几年来在制造业方面的发展也表现得相当强势。在这里有超过7300家企业，其中大部分都是制造企业，去年，它们的全部工业总产值超过了1.7万亿元。同时，宁波还获批了我国首个“中国制造2025”试点示范城市，成为我国重要的先进制造业基地。

宁波对于先进制造发展的重视体现在每一个细节，如下图，这样的广告牌在宁波机场里随处可见。

总体而言，宁波市的制造业平均发展水平比较高，自动化、信息化能力也比较完备，实现智能制造的起点高，宁波市政府又足够重视。这成为SAP选择将“智能制造创新中心”落地在这的非常重要的原因。

“数治省市”战略中的重要一环

10月31日，在“SAP宁波智能制造峰会”上，SAP携手宁波市北仑区人民政府共同打造的“思爱普宁波智能制造创新中心”正式揭牌。

这一创新中心是SAP“数治省市”战略中的重要一环，主要面向智能制造。而宁波也成为自贵阳之后，SAP落地这一战略的第二站。

据了解，“数治省市”战略是SAP从城市智慧运营平台、区域产业创新孵化平台、产业人才培养项目、商贸云、中小企业加速平台等5大方面构建的战略框架，初衷是配合和支持中国各省市的转型和创新项目。

当被问及“为什么是宁波”时，SAP全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟表示：“除了产业和经济基础方面的优势之外，宁波市政府对智能制造的重视和投入力度也达到了前所未有的高度，近两年来出台了一系列相关的配套政策全面扶持大中小企业，帮助它们提升技术，推动商业模式的转型升级。”

“这样的配套政策不仅仅是扶持企业，还纳入了各级政府的绩效考核中，帮助落地这一系列政策。这让我们最终了选择了宁波。”

对此SAP全球副总裁，中国区战略行业事业部总经理刘伟补充道，“贵阳是大数据的一个代表，而宁波作为‘中国制造2025’首个试点示范城市，其重心在于智能制造。”

10个企业做示范，帮助100家企业找到发展路径

“思爱普宁波智能制造创新中心”位于宁波市北仑区，办公区域布置已基本完成，不出所料均是“SAP style”。

SAP宁波智能制造创新中心总经理周骏向参观媒体介绍，接下来创新中心主要作用是依托技术创新平台和人才培养平台，进行展示培训、试点示范，并围绕中小企业做推广和普及。此外，在创新中心的展区，还将很快搭起一个完整的智能制造产线的示范模型，供本地企业参观参考。

“借助于SAP在物联网、大数据、云平台等领域的技术服务，利用SAP Leonardo、SAPS/4 HANA 和SAP云解决方案等最新技术，降低企业在技术、资金、人才等方面的获取成本，在示范智能制造成果的同时，孵化创新项目，从而帮助当地不同规模的企业实现智能制造转型升级，在立足宁波的基础上，服务浙江省，并辐射全国。这是创新中心的长期目标。”

刘伟表示，“而短期内，创新中心的目标，首先是选定10个智能制造试点企业，以此作为示范，从人才、技术、资金三方面着手，让100家企业找到它们在智能制造过程中的实施和发展路径。”

这意味着，试点示范企业的选择非常重要。刘伟强调，创新中心在选择时首先第一点要求时企业自身要有强烈的意愿，因为智能制造项目涉及到企业流程再造，因此必须是一把手工程；其次，所选的企业必须有一定的信息化和自动化基础，这样才便于找到好的切入点，让试点示范尽快出成果，而不会成为“半拉子工程”；其三，示范企业在行业里要具备足够的引领和示范作用。

创新中心中的四个角色：政府、SAP、本地企业及合作伙伴

当然，由于制造业中细分行业众多，每个细分行业之间差异也非常大，因此，目前很多中国制造企业的转型升级不是上一套系统、看一个案例、落地一个项目就能够解决的，它涉及到的是全方面、各个环节的升级，是全产业链的集成和再造。

对此，刘伟表示，这一创新中心秉承的是开放的思路，技术方面不仅包括了SAP自己智能制造的方案，也将有更多的技术合作伙伴参与进来，帮助当地的企业找到他们智能制造实施的路径。因此，创新中心中的角色除了SAP、政府资源、和当地企业之外，还有产业链条上的合作伙伴。

而要做到这样，SAP自己本身必须具有非常大的底气，才能像“吸铁石”一样吸引更多的优秀的合作伙伴加入。

谈到SAP的优势，纪秉盟说他可以讲一整天，概括起来，主要是三点：

第一，SAP有着非常广泛的客户群，有全球开展工作的经验。因此第一步就是把美国、德国等世界各地以及中国其它地区的创新成果带到宁波，分享他们的经验和专业知识，从而让更多的本地企业了解有哪些渠道和方法可以改变自己的商业模式；

第二，对于技术的创新，以及如何利用现有技术创造更大的价值，这是许多企业目前面临的难题，而SAP在这两方面却有着非常丰富的经验。通过两者的结合，接下来，创新中心的重点是帮助中小企业实现端到端的连接。

第三，以SAP Leonardo为代表的SAP的技术集成能力，能够把机器和人产生的海量的数据，不断的输入到数字核心中，从而帮助企业实现再造，或者再想象。

技术是推动美好生活实现的最有力的因素

SAP多年来在技术上表现是有目共睹的，也为此获得了大批行业客户的信赖。日前，它发布了2017 年第三季度财报，数据显示，其软件及软件相关服务（SSRS）收入都实现了强劲的两位数增长。这主要得益于在机械制造、汽车和消费品等行业中赢得的众多客户。

其中，SAP 云业务更是突破了三位数增长。具体来看，苏宁率先在中国采用了基于云的SAP Sports One解决方案；永达汽车选择了 SAP Hybris Cloud for Customer (CRM云)，以改善客户服务；汉能和西安欧亚学院则选用了 SAP SuccessFactors （HR云），为员工提供统一和优化的体验。

此外，SAP S/4HANA在本季度全球的上线客户也突破了 1000 家。其中，新客户包括了中集集团、哈药集团、维信金科、长江存储和台湾如兴。而北京车和家等多家客户，也完成了SAP S/4HANA部署，成功上线。

“SAP的愿景是能够让世界运转更卓越，让人们生活更美好。我相信技术是最有能量的一个推动因素，来实现这个梦想。”

纪秉盟说，“我希望，当我的女儿长大后，能够在没有偏见的环境里工作。那时的生活将变得更加的公平，更少的偏见，有更好的医疗服务。这就是我所认为的美好生活的样子。”