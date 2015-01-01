微软为小型企业准备了Skype Professional工具预览版

微软的Skype Professional服务将把Skype与许多聚焦小型企业的工具结合在一起。

微软正在准备针对小型在线企业的Skype新变种。

Skype Professional是微软即将推出的、在刚开始仅供美国用户使用的预览版本，它是一种新型的Skype帐户。它允许用户推销他们的品牌、安排会议、获得报酬，保存客户的笔记并从单一服务中获得更多功能。

微软的官员们在11月13日发布的有关即将推出的Skype for Professional服务的博客文章中，并没有详细说明要捆绑哪些品牌、时间管理、支付和其他相关工具。我的猜测是，它们就是微软目前提供的小型企业工具，如各种Office 365计划的一部分，例如清单、开票、预订、Outlook客户经理等。我已经向微软询问了这个问题。

Skype Professional帐户将是免费的，但还不清楚用户是否必须订阅付费的Office 365帐户才能充分利用所有集成的业务服务。我也问过微软这个问题。（现在还没有得到答复。）

微软这一新的产品包瞄准的客户类型是那些在线开展业务的客户。例如在线教育（语言、音乐）、健康（营养、瑜伽）、教练（生活/职业教练）、远程医疗（心理学）、商业咨询、法律和金融服务、房地产、旅游和娱乐。

微软越来越把Skype的消费者服务更多地定位为Snapchat的竞争对手，而不是给企业客户使用的东西。微软还处于用Microsoft Teams取代Skype for Business的初期阶段。这个新的Skype Professional帐户似乎针对的是想要比Skype消费者版本更专业功能，而且又不觉得Teams会是适合他们公司的最佳解决方案的中小型企业（SMB）用户。

美国用户可以通过在微软的Skype Professional页面上填写表格申请使用即将推出的预览版的机会，这次预览只针对有限的地区开放。