 Kubernetes供应商同意推出Kubernetes软件一致性认证计划

Kubernetes的母公司CNCF宣布，至少32家公司将支持Kubernetes软件一致性认证计划。

业界人士以及他们的七姑八姨时下都在用Kubernetes管理云容器。即便是Kubernetes的前对手Docker Swarm和Mesosphere也只好认输。Mesosphere于10月初投在Kubernetes旗下，Docker于10月底增加了Kubernetes支持。唯一的问题是：这些不同的Kubernetes实现是否兼容？由于云本机计算基金会（Cloud Native Computing Foundation ，缩写为CNCF）出手，答案是可以兼容。

Kubernetes的母公司CNCF宣布，至少32家公司将支持Kubernetes软件一致性认证计划。笔者在写此文时又有其他公司加入进来。问题不在于“哪些Kubernetes公司支持这个新计划？”，问题在于 “哪些Kubernetes公司不支持这个新计划？”答案是，在Kubernetes空间里，真正数得上的Kubernetes公司没有一家不支持。

Kubernetes软件一致性认证将确保每个供应商的Kubernetes版本都支持旗下所需的应用程序编程接口（API）。对于Kubernetes用户来说，这就确保了不同Kubernetes安装之间的互操作性，为用户提供了灵活性并可保持用户相对于供应商的独立性。

Kubernetes架构技术联盟（Kubernetes Architecture SIG）将是程序API一致性定义的最终仲裁者。Kubernetes架构技术联盟负责维护和发展Kubernetes的设计原则。

最初的认证将基于Kubernetes 1.7及更新的版本。认证方案有力地保证了商业化Kubernetes产品和服务会继续发布新版本，以确保客户可以充分利用Kubernetes的快速发展。 Kubernetes的发展速度在开源软件历史里是顶级的。大约每两个月就会发布一个新版本。

CNCF执行董事Dan Kohn在一份声明中解释时表示，“新的”Kubernetes软件一致性认证确保了企业部门的信心，如果工作负载在某个认证过的Kubernetes发布版或平台上可以运行，那么该工作负载也可以在任何其他版本上正常运行。认证计划确保了互操作性，这对于Kubernetes的目标是十分重要的，Kubernetes的目标是提供得到许多供应商支持的、可以部署在任何公共云、私有云或混合云上的单一开源软件堆栈。”

Kohn还表示，具体而言，该认证计划是基于“现有Kubernetes项目API的一个子集。这些API将完成一致性测试。即是说，用户启动新的容器时，不管用的是什么供应商创建的Kubernetes版本，容器的运作是一致的“。

供应商可以自己运行一致性测试套件（https://github.com/cncf/k8s-conformance/blob/master/instructions.md），并可提交一致性测试结果进行评审和CNCF认证。最终用户应确保自己的供应商合作伙伴的Kubernetes产品是经过认证的。

认证Kubernetes的实施可以使用新的认证Kubernetes标志，也可以将Kubernetes标志与产品名称结合使用（例如XYZ Kubernetes服务）。

这一切都是为了哪一樁呢？ 谷歌云副总裁Eyal Manor有如下的解释，“从谷歌开源Kubernetes的那一天起，我们的目标就是为开发人员提供一个可移植的原生云平台，以便可以在公共云及混合云环境中快速部署服务。供应商利用认证Kubernetes一致性计划则可以证明他们的产品是纯Kubernetes产品，会提供持续的、无缝的升级，这可以令用户有信心自己能够不断地从Kubernetes的创新和可移植性受益。”