VMware公司拒绝为运行在Azure中的产品提供支持 

VMware公司已经对微软在自家Azure上运行其技术堆栈的计划作出回应，表示选择这一选项的客户将被迫放弃官方技术支持。

VMware公司已经对微软在自家Azure上运行其技术堆栈的计划作出回应，表示选择这一选项的客户将被迫放弃官方技术支持。

VMware产品开发与云服务高级副总裁Ajay Patel指出，“这套方案独立于VMware公司之外开发完成，因此既不具备VMware公司的认证，也不会获得VMware方面的支持。”他同时补充称，也没有任何一家VMware合作伙伴与微软公司合作以构建Azure云产品。

VMware公司拒绝提供支持的理由在于，构建基于VMware的云服务体系需要投入大量精力与认真调整，而根本不可能通过一刀切的方式轻易实现。

Patel写道，“我们的经验表明，在公有云环境下运行企业级工作负载是一项规模浩大的联合工程”，他还将VMware-on-AWS称为“一项联合构建且经过全面测试与验证的云服务”。

“因此，我们无法认可一套不受支持且未经工程技术调整，因此不可能针对VMware堆栈进行良好优化的解决方案。VMware公司不建议也不会支持客户在Azure之上使用所谓合作伙伴方案。”Patel表示。

Patel还对微软方面表示不满，指出：

微软公司意识到了VMware产品的领导地位，并开始在Azure之上探索为VMware提供支持。对于广大Hyper-V或本地Azure Stack环境客户，这类高级解决方案的必要性可以理解。但我们认为这种方法并不能为客户提供一套面向混合或多云未来的真正出色的解决方案。

微软的合作伙伴到底是谁？

拒绝支持是一项简单的策略，可以让VMware客户暂停行动……除非微软公司介绍的神秘合作伙伴能够切实满足用户，并真正处理好vSphere以及其它VMware产品的相关问题。

对于任何一家提供vSphere作为选项的超融合型基础设施方案的厂商来说，这种熟悉程度可以说是开展业务的必要前提。

此类厂商也越来越热衷于支持多种虚拟机管理程序，并乐于在公有云当中运行纯软件实现方案，从而交付混合云产品。

在我们看来，微软的VMware-on-Azure服务事实上应该是一套运行在Azure体系之内的多虚拟机管理程序超融合堆栈。

如果实际情况确实如此，则可以解释为什么VMware公司为何没有开展任何工程技术工作：这是因为一家超融合厂商已经立足VMware堆栈完成了这项工作。目前的任务更多集中在如何立足Azure运行其堆栈。

微软公司的知情人士告诉我们，该合作伙伴可能是一家初创企业，或者最近刚刚走出初创阶段的厂商——从这个角度来看，几乎整个超融合行业都符合这样的描述。

作为超融合行业的领头羊，Nutanix公司表示愿意支持虚拟巨头的产品，当然也愿意为了利润而在这样的关键时刻给VMware一拳。

如果大家对此抱有其它猜测与感想，也不妨在评论中分享您的真知灼见。

答案揭晓之日可能已经为期不远：据我们了解，微软公司很可能在下周公开其VMware合作伙伴身份，而其它相关消息可能也将一同出现。很明显，微软公司不可能坐视Amazon Web Services的Invent大会独占本周的媒体关注。