微软发布量子计算开发套件免费预览版

在12月11日微软官员在公告里表示该套件包括Q＃编程语言、编译器和本地量子计算模拟器，套件与Visual Studio全面整合在一起，同时提供的还有基于Azure的模拟器，开发人员可以模拟超过40逻辑量子位（Qubit）的计算能力。

至顶网软件频道消息： 微软日前开始提供旗下量子开发工具包免费预览版的下载。在12月11日微软官员在公告里表示该套件包括Q＃编程语言、编译器和本地量子计算模拟器，套件与Visual Studio全面整合在一起，同时提供的还有基于Azure的模拟器，开发人员可以模拟超过40逻辑量子位（Qubit）的计算能力。另外，套件附有文档、程序库和示例程序。

其实，微软在9月的Ignite大会上曾宣布有意为量子计算提供相关工具。据悉，量子计算机的设计强化了并行处理，因而可令各种新型应用程序的工作负载成为现实。ZDNet的Tony Baer做了如下的解释，量子计算机利用了亚原子粒子的物理性质，所提供的存储数据和解决问题的方式与传统计算机不同。量子计算机故而可以更高效地解决一些高性能计算问题。

微软官员之前曾表示过，开发人员为量子模拟器创建的应用程序最终将可以在微软目前正在开发的量子计算机上运行。微软的目标是建立一个完整的量子计算系统，包括量子计算硬件和完整的相关软件栈。

微软并非正致力构建量子计算系统的唯一一家。事实上，IBM今年5月曾交付了一个17量子位处理器的样品，IBM当时还表示50量子位处理器的样品接近收官。