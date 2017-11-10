微软年底前将关闭旗下的Connect Beta测试门户网站

微软将逐步淘汰旗下长期运行的Connect beta测试门户网站。

至顶网软件频道消息：微软将逐步淘汰旗下长期运行的Connect beta测试门户网站。

微软过去一年来一直在将旗下的产品团队从微软 Connect转移到一个名为微软协作（Microsof Collaborate）的新门户网站。

微软发言人在笔者问到Connect的未来时表示，“我们重视客户和合作伙伴的输入，Connect过去是推动此举的一个工具，我们一直在努力将这些论坛转移到诸如微软协作的新型现代化工具上，往微软合作门户网站的迁移将在今年年底完成。”

笔者问到那些仍在使用微软Connect进行测试和反馈的用户是否会被自动迁移到微软协作门户网站，发言人的回答是，“这些团队可以在包括UserVoice、反馈中心和协作在内的一系列技术中选择一个最适合他们将来的特定社区。”

笔者对微软关闭Connect并不感到惊讶，微软将Windows和Office作为旗下内部测试人员计划的重点，内部测试人员也将其作为向微软提供有关发展中产品和服务的反馈意见时用到的首选方式。笔者在Connect论坛上看到一个有关SQL Server的链接，链接提到Collaborate将成为Connect的继任者，因而向微软询问Connect下一步的去向。

在这之前，我从来没有听说过微软协作。 docs.microsoft.com网站上的一个链接是这样描述微软协作的：

“微软协作门户网站提供各种工具和服务，旨在简化微软生态系统内的工程协作，其做法是利用工程系统工作项目（错误、功能请求等）的共享以及内容（构建，文档，规格）的分配。”

微软协作是一个反馈管理、内容下载、用户管理及程序/参与管理的中央存储库。按微软协作门户网站的说法就是，微软协作不仅仅是反馈中心的功能（反馈中心是微软用来提交错误、问题和建议的网站），微软协作可 “提供附加功能，一众组织和用户利用微软协作可就反馈工作项目进行协作。反馈中心可采用不同的方式进行配置，实现支持各项特定协作所需的功能“。

微软协作可以通过微软开发人员中心仪表板以及Docs.com文档站点访问。

笔者不太确定微软的测试人员使用微软Connect有多长时间了（我问过微软官员，但没有收到任何回应），我相信至少有十年了，也可能更长。