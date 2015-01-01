亚马逊发布业绩报告：2017年所有营业收入均来自AWS

亚马逊第四季度的盈利和销售额均上扬，其零售市场份额超预期。但亚马逊的美国和国际电子商务部门营业收入远低于亚马逊网络服务（AWS）。亚马逊表示，第四季度净收入为19亿美元，合每股3.75美元， 收入为650亿美元，比去年同期增长38％。

至顶网软件频道消息：亚马逊第四季度的盈利和销售额均上扬，其零售市场份额超预期。但亚马逊的美国和国际电子商务部门营业收入远低于亚马逊网络服务（AWS）。

亚马逊表示，第四季度净收入为19亿美元，合每股3.75美元， 收入为650亿美元，比去年同期增长38％。税收优惠额7.89亿美元对第四季度的收益大有帮助。

华尔街之前曾预测第四季度每股盈利1.85美元，收入为598.3亿美元。

亚马逊2017年全年净收入为30亿美元，合每股6.15美元，全年收入为1779亿美元，同比增长31％。

亚马逊电子商务业务的数字颇为骄人，但现钞机仍然是亚马逊网络服务。来看看下面的数据：

l 亚马逊北美电子商务业务第四季度的营业收入为16.9亿美元，收入为373亿美元。

l 国际电子商务销售额为180.4亿美元，营业亏损为9.19亿美元。

l AWS第四季度营业收入为13.5亿美元，销售额为51.1亿美元。

l 就全年而言，亚马逊的国际电子商务全年运营损失超过了该公司在北美的营业利润。 而AWS在 2017年的营业收入则为43.3亿美元，销售额为174.6亿美元。

换句话说，亚马逊2017年全部营业收入均来自AWS。

亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔沙夫斯基（Brian Olsavsky）曾被问及是什么因素在驱动AWS业绩。他表示：

AWS这事，是的，回顾一下去年的事情，我们去年十二月份在最后的确在涨价。所以它对这个季度有部分的影响。但通常情况下，主要因素是强劲的使用率增长，使用率增长持续强劲，增长速度高于收入增长率，客户持续增加工作负载并扩大规模。正如我所说的，我们一直在增加新的服务和功能，仅在2017年里就达1,400多项。我会说有许多因素。不是整一下成本误差那么简单，我是指去年的价格下降，但我们对AWS业务的表现非常满意。现在的运行率超过了200亿美元。

至于前景方面，亚马逊预计销售额在477.5亿美元至507.5亿美元之间，营业收入在3亿美元至10亿美元之间。营业收入前景预测的区间大，2017年第一季度的营业收入为10亿美元。

首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）在一份声明中谈到Alexa生态系统，他谈到亚马逊将在个人助理Alexa 上“加码”。他表示， “我们已经达到了一个重要的时刻，其他公司和开发人员都在加速采用Alexa，现在有来自超过3万名外部开发人员的技术，客户可以用Alexa从1200个独立品牌产品上控制4000多个智能家居设备。我们面向制造商推出的新型远场语音套件的反应非常强劲。”

其他关键数据：

l 2017年技术和内容开支为226.2亿美元，高过2016年的160.8亿美元。

l AWS第四季度销售额增长了45％。

l 北美第四季度电子商务销售收入占总收入的62％，国际收入占30％。 AWS占8％。

l 订阅服务（Prime特别值得一提）第四季度收入为31.8亿美元。