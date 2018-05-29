Splunk第一财季超预期 新客户增长有所放缓

Splunk在第一财季轻松地超过了华尔街对其收入和利润的预期，但新客户获得有所放缓，这让投资者稍有失望，以导致在盘后交易中股价下跌2％。

至顶网软件频道消息： Splunk在第一财季轻松地超过了华尔街对其收入和利润的预期，但新客户获得有所放缓，这让投资者稍有失望，以导致在盘后交易中股价下跌2％。

在这个季度，Splunk收入同比增长37％至3.116亿美元，轻松超过分析师普遍预期的2.98亿美元，每股调整后亏损7美分。

Splunk预计第二季度收入将达到3.56亿美元至3.58亿美元，高于分析师预期的3.54亿美元。"在纯执行和产品创新方面，这是财年一个很扎实的开始，"Splunk首席执行官Doug Merrit表示。

尽管企业新客户获得数量连续第三个季度出现下滑（Splunk在本季度签署了460个新客户，前三个月则为570个），Merrit仍表示，有信心达到年收入200亿美元以及到2020年获得20000个新增客户的目标。

"我们相信未来会增加更多的新客户，并且已经投入了大量资金来确保在领域的影响力，"他在财报电话会议上向分析师表示。

不过，这仍然是投资者们的一个关注重点。瑞穗银行分析师Abhey Lamba在给客户的一份报告中表示："我们认为需要密切关注Splunk在这一指标方面的改进情况，因为它的主要收入是来源于安装基础的。Splunk公司的管理层已经采取了一些措施来加速新客户的签署，但我们尚未看到结果。"

其中，已经获得的客户正在增加对Splunk的买入。本季度有近400笔六位数的交易，有43家客户订单金额为100万美元或更多，高于去年同期的35家。现金流比去年同期的4140万美元增加了80％以上，达到7650万美元。

渠道策略

在渠道策略上，Splunk将越来越依赖渠道合作伙伴签署新的交易并推动客户增长。虽然这一策略在短期内会对利润率造成一定压力，但最终会为Splunk带来更多的可预测性和长期表现的可见性。 Splunk的目标是从订阅中获得65％的收入，高于当前的50％。"短期账单费用较低，但客户往往倾向于年付，"Splunk首席财务官Dave Conte这样说。

另外，Splun还试图使其产品组合多样化，以抓住更多的垂直市场机遇。例如，Splunk最近推出了Insights for Infrastructure and Industrial Asset Intelligence，将机器日志分析功能运用于服务器监控和工业机器操作。还以3.5亿美元收购了Phantom Cyber，以扩大在安全市场的影响力。

即使是生效了的"通用数据保护条例"也能创造新的机遇。"我们看到有越来越多的客户询问是否可以在GDPR方面帮助他们，这表明所有使用实例都可适用于Splunk。" Merritt表示。，

新产品还将以较低的价位、更加专注的服务面向小型企业客户。Merritt提到了Splunk Insights for Ransomware，这款工具让中小型企业可以用来分析事件日志，发现与勒索软件一致的行为，同时也是Splunk聚焦和定价多样化的一个例子。他说："我们的策略是继续提供各种不同功能，并根据所提供的价值以及对比其他类似定价的工具来进行定价。"