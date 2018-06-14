DockerCon：Docker发布管理软件容器的新功能

Docker今天推出了企业产品的新功能，旨在大规模简化软件容器的部署和管理。

至顶网软件频道消息： Docker是容器生态系统内一支主要力量，在开发技术和推广普及方面都发挥了关键作用。如今Docker的容器平台引领着市场。企业采用这种技术是因为它提供了一种便携式和轻量级的方法在各种计算机系统上部署软件。

Docker今天宣布推出的最大一项更新是Docker企业版，也是其容器平台的商业版本。该产品新增了一系列针对大规模部署的联合管理新功能，旨在帮助企业在多个云平台和本地环境中简化容器的运行操作。

Docker集团产品经理Ryan Kennedy在一篇博客文章中写道："大多数企业组织都采用混合云或者多云的策略，容器的兴起有助于提高应用的便携性。但是，当企业组织开始采用容器作为他们的默认应用格式时，他们就会开始遇到挑战。"

一个特别的难点就是在不连贯的环境中如何始终如一地执行安全策略。根据Docker的说法，新的联合功能可以为所有企业的容器部署集中设置规则。

"不需要单独配置每个环境，这可能会大大减少错误的发生，此外也为管理员腾出了时间。 "Docker表示，新联合功能的优点也扩展到多个云之间迁移容器等任务。

除了这些新功能之外，Docker还公布了另外两项更新。首先是Docker企业版本（运行在Windows Server上）增加对Kubernetes的支持。Kubernetes由Alphabet打造，是用于协调容器环境的领先开源工具。

另外一项更新则专注于Docker的桌面版本。Docker预览了该软件即将发布的版本，具有新的图形界面和模板功能，可以让开发团队直接共享项目组件。

Docker产品经理Gareth Rushgrove表示："目前我们的客户对这个领域特别感兴趣，不仅仅是为了共享，而且也适用于应用架构师和安全团队来创建预先批准的模板，以及可能限制可以使用哪些服务。"