 Linux新内核弃掉HPC文件系统Lustre

Linux抛弃HPC类机器青睐的文件系统Lustre， 4.18版Linux内核的的第一个候选版本已无Lustre。

至顶网软件频道消息： Linux抛弃HPC类机器青睐的文件系统Lustre， 4.18版Linux内核的的第一个候选版本已无Lustre。

Linus Torvalds在宣布新内核时赞扬变小了的内核，Lustre的移除是内核小了的主要原因。

Torvalds 在博文里表示，“Lustre的移除可能并不是那么明显，因为很多开发似乎都是在内核树以外做的，这可能是为什么Lustre从未真正像人们所希望的那样在状态树里发挥作用。“Greg Kroah-Hartman显然对此感到沮丧，那现在Lustre消失了。”

有多沮丧呢？ Kroah-Hartman 在解释Luster消失时称Luster “在内核树里已经超过5年了”， 尽管也做了很多半途而废的尝试但却“并没有真正地向前进入‘已经成型可以退出状态树’的阶段”。

Kroah-Hartman在博文里表示，“内核树部分的主要目标让代码脱离状态树。代码不应该停滞不前，感觉是如果这个代码留在状态树只会导致文件系统的开发周期花费比预期更长的时间。”

他表示，“ 代码库中的码树以外有一个完整的单独副本，开发人员可以使用副本开发，然后在稍后的某个时间点进行随机更改后交给另一组，这种双树开发模式的效果强差人意，这个代码库的状态就是证明。“

他称，“所以，我们干脆就删掉这个乱糟糟的东西。”但他表示， 门仍然是对着Lustre敞开的，Lustre可以再被接收进来，只要Lustre开发人员“花些时间完成些事情，令代码库的状态变得更好，一些就绪后可以提交给内核树的实际部分。“

Lustre开发者似乎对这个消息不太感冒：笔者扫了一下项目的邮件列表，没有发现任何评论。

Linux并不是唯一对Lustre失去兴趣的公司：英特尔曾雇了不少知名开发人员，还增加了对Hadoop的支持，但去年4月决定停止提供自己版本的Lustre文件系统，而是将其代码提供给开源社区。

Lustre在2003年出现时在创建大型文件系统方面几乎没有什么竞争。将近15年过去了，现在，红帽提供的Gluster、IBM的Spectrum Scale（又名GPFS通用并行文件系统）和扩展NFS都可以提供Lustre提供的很多有用的功能。 大数据工作负载方面还有HDFS。

因此，弃掉Lustre的Linux不会影响Linux在横向扩展存储集群的发展。而且，即使HPC平台没有了Lustre文件系统也不太受影响，因为这些平台往往不需要最新的内核。即使他们确实需要最新的内核，也没有迹象表明他们无法挂载Lustre。

Torvalds在新发布的帖子中赞扬了4.18版内核的新功能，其中包括对AMD GPU的支持、Arm CPU上针对Spectre V4的补丁（又名推测商店旁路）以及对二合一Chromebook提供桌面的和平板电脑模式切换更好支持的驱动程序。

Torvalds最后表示，“在这个合并窗里1500多位开发人员是以作者身份做了贡献的。”他称，这个版本的变化涉及到“91个维护者，不妨想一会儿这件事。”