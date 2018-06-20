Oracle云转型仍未显著提振业绩 股价下跌

今天Oracle公布第四财季报告，Oracle密切关注的云服务和许可支持收入较去年同期温和增长8％。整体许可收入下降5％，整体收入增幅为3％。

至顶网软件频道消息：今天Oracle公布第四财季报告，Oracle密切关注的云服务和许可支持收入较去年同期温和增长8％。整体许可收入下降5％，整体收入增幅为3％。

此外，云服务运营支出增长20％，远高于收入的增幅。尽管收入超过了分析师的预计，但是Oracle的云收入增幅仍然远远落后于AWS和微软等竞争对手高达40％以上的增长率，这些竞争对手也在扩大自己的安装基础规模。

也许是作为回应，Oracle正在修改自己公布云相关收入的方式，以更加准确地将客户的本地部署和云部署区分开来。结果是云计算收入增长了近4倍，从第三季度的15.7亿美元增长到刚刚结束的这个季度的68亿美元。

这使得在Oracle财报电话会议上有一位分析师质疑Oracle是否在“混淆”其真实的云收入数据，这一说法受到了来自Oracle联合首席执行官Safra Catz的强烈反应。

她说：“没有任何隐藏。我们的云收入数据正是我们曾说过要实现的目标。利润增加了，云相关收入表现强劲，我们没有任何坏消息。”

投资者有不同的看法。尽管Oracle的股价在盘后交易中最初上涨了1％左右，但在管理层与分析师召开电话会议之后，股价下滑了4％以上，后来略微恢复，但仍下跌3％多。股东可能一直希望看到更积极的前瞻性指南。

Catz表示，按固定货币计算2019年第一财季的总收入将增长1％至3％，每股收益预计将增长11％至15％。“很显然，这是一个很出色的季度，我们预计下一季度也是如此。”

Oracle是否发展足够快能够将自己的应用和大数据业务转型到云端？“我认为不是的。”Wikibon分析师Ralph Finos说。“强大的新软件和相对平庸的云增长证明了这一结论。这这个转型将是一个漫长的过程。”

Catz表示，修订后的云收入财报方式旨在更准确地反映去年Oracle推出“自带许可”选项的结果。这种许可方式让客户可以选择在本地和云平台之间移动软件许可，同时仅支付增量

基础设施的成本。

她说：“客户现在正在选择一部分部署在本地、另一部分在云端的许可方式。此前，这些都只是作为本地许可计算的。现在我们已经建立了快速增长的云业务，预计整体收入增长将进一步加速。”

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King表示：“Oracle云计算的发展势头”看起来是可持续的，但整体业务“仍然远远小于其他以业务为中心的厂商。在短期内赶上这些竞争对手似乎不太可能。”

除去股票薪酬成本之后Oracle的每股收益为99美分，超过分析师预期的94美分，总销售额为112亿美元。全年销售额增长10％，达到262亿美元。

有高管表示，Oracle的新应用正在呈现出强劲的增长势头，平台即服务业务的增幅为45％，NetSuite业务管理软件套件的订购量增幅为62％。他们还提到有一大批采用Oracle企业资源产品的蓝筹客户，但没有提供具体的数字。“这个季度ERP业务表现非常出色，” Oracle联席首席执行官Mark Hurd说。

现在Oracle不再侃侃而谈自己的云基础设施战略，而是更多地强调自己能够把软件即服务、基础设施即服务和平台即服务结合起来，变成Oracle和其他竞争对手之间的一个重要差一点，“竞争对手主要关注于纯SaaS或者纯IaaS，”Oracle董事会主席、首席技术官Larry Ellison这样表示。

Finos说，这个策略可能会对Oracle的实力起到更好的作用。尽管来自开源和低成本竞争对手的竞争日益激烈，“但这些很难被替代，拥有强大的能力，特别是可以自带许可。”

Pund-IT的King表示认同。“Oracle数据库解决方案的企业级特性让客户难以说离开就离开。在开源交易和分析解决方案变得更成熟和更深入之前，Oracle的定位似乎相对安全。”



