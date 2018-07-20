夜阑呓话惹风雨，工作加班入梦来

现在，全球范围内，越来越多的企业看中SAP S/4HANA Cloud的智慧与能力，并相信这种能力会传递给他们成功的动力。而对于企业员工而言，有了SAP S/4HANA Cloud，相信也可以从繁复的工作中得到一定程度的解放，从事更有意义的工作，并给生活留出更多空间。

原本是一个普通的晚上，却被一段梦话打破平静……

白日里的殚精竭虑，绵延入梦，挡也挡不住，那份疲惫的负重感你是否也曾有过？就像漫画里这位——白+黑，5+2都被工作和焦虑填满，连梦境都无法奢求诗和远方。

从另一个角度看，“夜以继日、废寝忘食”也不再是今天这个社会推崇的工作精神。善用工具，以事半功倍的方式实现高效的运营和正确的决策，聪明的达成企业目标与个人成就，才是当日楷模，所谓“善战者，无赫赫之功”。

SAPS/4HANA智能ERP云，作为SAP新一代的云端ERP解决方案，即传承多年来各行各业的经验和最佳实践的，更深蕴此道。借助人工智能、机器学习和大数据等技术，它正在帮助全球企业从自动化时代跨入智慧企业时代。过往大量重复性的简单工作，完全可以以智能的方式完成，不再需要人工费时费力，大大提高了企业效率，节省员工沟通成本和无意义时间损耗。

更有趣的地方在于:

它解放了双手，实现了真正的对话式用户体验：SAP S/4HANA Cloud融合SAPCo-Pilots数字化助手技术，带来了数字时代第一个具有对话式用户体验的ERP产品。用户可以以社交和人文术语与ERP软件进行交互。因此，这款世界上第一个解放双手的ERP解决方案，从根本上改变了客户交互的方式。跟ERP对话？是不是想想就觉得很兴奋！

借助AI实现了自动化，重新定义工作方式：SAP S/4HANA Cloud为客户提供了当今ERP市场上最深、最广泛的AI功能集。注入了智能的、自学习的机制。例如，利用最新版本的SAP S/4HANACloud，项目经理现在可以通过AI驱动的项目成本预测能力来减少预算超支，并做出更准确的资源投资决策。

重新定义业务流程：SAP S/4HANA Cloud通过将多年的行业专长与最新的技术驱动力（如人工智能和内存计算技术）相结合，业务流程更加动态、智能、灵活。例如：今天，零售商可以使用动态定价来根据需求智能调整价格。业务经理可以根据给定项目或工作的要求和状态，进行人员配置预测。

现在，全球范围内，越来越多的企业看中SAP S/4HANA Cloud的智慧与能力，并相信这种能力会传递给他们成功的动力。而对于企业员工而言，有了SAP S/4HANA Cloud，相信也可以从繁复的工作中得到一定程度的解放，从事更有意义的工作，并给生活留出更多空间。就此告别焦虑，你的清梦可以不被工作烦扰，亦或者，你还能亲自去看看世界，找寻一下诗和远方。

关于智慧型企业升级，SAPS/4HANACloud期待与您合作！