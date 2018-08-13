好莱坞与Linux基金会合作打造开源项目之家

好莱坞正在加入开源运动。近日，奥斯卡的组织方——美国电影艺术与科学学院宣布已经与Linux Foundation合作，为娱乐业的开源项目打造一个家。

至顶网软件频道消息： 好莱坞正在加入开源运动。近日，奥斯卡的组织方——美国电影艺术与科学学院宣布已经与Linux Foundation合作，为娱乐业的开源项目打造一个家。

为此，双方建立了一个名为“Academy Software Foundation”的新组织，目标是提供一个“中立的论坛”，让开源界的开发人员都可以在这里进行协作。

在发布公告中，美国电影艺术与科学学院和Linux基金会表示，此举是在对好莱坞各地使用开源软件进行为期两年的研究之后发起的。研究发现，业内有超过80％的人在使用开源软件制作动画和视觉效果，此外开发人员还通过开发自定义版本已经构建了一些项目。

双方通过营造开放的协作环境，希望鼓励企业与更广泛的行业共享他们的软件，基金会将依靠资金雄厚的支持者为这类项目提供资源。

有大约13家企业被列为该组织的创始成员，包括迪士尼公司、视频游戏巨头Epic Games和梦工厂动画公司，其他成员有相当一部分来自科技行业，如英特尔、思科、和谷歌云。

搜索巨头谷歌的参与并不令人惊讶。谷歌最近加大了对娱乐业的投入，在洛杉矶开设了一个新的云区域，为当地企业提供低延迟的基础设施和服务。此外谷歌还宣布推出一项新的存储服务，针对计算机生成图像文件等大型项目。

云市场中的其他参与者，尤其是AWS，也将目光投向了娱乐行业。AWS在去年收购了一家名为Thinkbox Software的公司，该公司开发的工具用于管理工作室渲染视觉效果所使用的大型服务器集群。

AWS最终也有可能会加入该组织以对抗谷歌。该基金会将为管理开源项目创建法律和治理框架，还计划基于面向速度的持续集成方法建立代码共享基础架构，让开发人员更轻松地为项目做出贡献。

Linux Foundation执行总监Jim Zemlin在声明中表示：“开源软件使开发人员和工程师能够打造我们每天在电影、电视和视频游戏中看到的令人惊叹的视觉效果和动画。我们通过Academy Software Foundation为开源开发人员提供了一个家园，以推动在电影和更广泛的媒体行业中进行合作，推动下一波创新。”