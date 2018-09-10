百度云ABC战略的第三年：最落地的A、最安全的B、持续领先的C

就在日前的2018百度云智峰会上，张亚勤正式发布了百度云ABC 3.0，指出接下来百度云将通过 ABC 的深度融合使云计算能够发现产业新价值，激发产业新业态，进而引领全产业的智能化变革。

2016年7月，李彦宏在百度云计算战略发布会上发布了百度云“人工智能+大数据+云计算“三位一体的发展战略。同年11月，百度总裁张亚勤又在2016百度云智峰会上首次将“云智数“三位一体的战略总结为——ABC， 即AI、大数据、云计算三方面的融合；

2017年9月，在百度云智峰会上，百度云正式推出“ABC Inspire”技术标识，把ABC作为百度云的核心竞争力落地到各行各业，并提出人工智能算法、万物互联、超强计算将推动云计算发生质变，进入以ABC融合为标志的Cloud2.0时代；

而就在日前的ABC SUMMIT 2018百度云智峰会上，张亚勤正式发布了百度云ABC 3.0，指出接下来百度云将通过 ABC 的深度融合使云计算能够发现产业新价值，激发产业新业态，进而引领全产业的智能化变革。

百度总裁张亚勤

他表示：“我们已经全面进入以物理世界数字化、AI as a Service、新型体系架构等为特点的Cloud 2.0时代，而ABC三位一体也为云计算带来了新的业态、新的疆域，这终将引领智能变革。”

从技术布局上看，ABC 3.0所基于的是百度大脑3.0打造，不仅支持多模态深度语义理解等110多项领先AI能力开放，同时还拥有智能边缘、云端全功能AI芯片、安全存储、一站式解决方案等全面ABC功能。

“C”:持续投入，保持技术领先

在过去的一年里，百度一直在计算、网络、存储、数据库和安全等基础技术层面保持着高投入，以此增强和转换百度内部基础架构的优势技术。譬如：

在计算方面，提供业界最新的各种计算服务，包括通用Intel Skylake服务器、异构GPU、FPGA能力，以及百度自研的GPU BOX能力；在存储方面，针对大数据场景将推出吞吐优化型（可达到200MB/s）的块存储服务，满足AI时代的大数据处理需求；在网络方面,为了迎合互联网应用率的持续提升以及物联网IOT的发展趋势，不断推广IPv6应用；在安全方面，百度云推出了IDS流量审计服务，从而对客户的流量数据进行智能分析，以及时发现外部的潜在风险，充分追溯黑客入侵的全过程，并基于攻击入侵和被攻击资产，提供多维度关联报表展示，减少安全运维人员的阅读成本。

而除了纵向的技术创新之外，百度云也正在大幅度影响行业的变革。"Cloud 2.0 时代，云计算的边界在持续扩展。过去，针对分布式处理的需求，云计算主要承载着存储、计算等类型。现在，以云计算为平台，已经催生出了自动驾驶、新零售、智能制造等创新业态，引领未来变革。" 张亚勤说，“作为百度 AI 战略的载体和源动力，百度云是百度大脑的云化，并且为前端的两个工作负载 Apollo 和 DuerOS 提供技术支撑。同时，ABC 的深度融合也创新出机器人、自动驾驶等新业态，为产业智变带来新机遇。”

为此，在“C”层面，百度云还在大会上发布了几大新产品，如服务于金融行业的数据库金融一体机ABC Fdata，联合Intel推出的国内第一个全闪对象存储解决方案ABC Storage等等。

其中，ABC Fdata完全基于X86体系，通过软硬件综合优化，引入了GPU+RDMA高性能设备，不仅具有高可用的特性，还能够支持1万+的TPS、系统配置安装时间缩短 80% 、支持等保4级，已经在百信银行、度小满金融等机构中落地。

“B”：持续开放，加大安全研发力度

凭借在搜索领域十数年的积累，百度已经拥有非常开放的大数据技术和平台，在此基础上，考虑到备受关注的数据安全问题，在过去的一年里，百度加大了在这方面的技术研发力度，包括安全多方计算、可信执行环境和安全隔离域技术。

百度云总经理尹世明介绍，首先，在功能方面，百度云正在不断完善自己的大数据产品栈、开放自己的核心技术能力，提供包括物联网级别的数据采集传输、离线数据存储和计算、在线数据与模型服务、数据分析与发掘等在内的全面的大数据方案。

百度云总经理尹世明

具体地，百度云不仅将包括baidu-rpc框架、可信计算框架、Elasticsearch等多个核心技术放到了Github供大家免费使用，同时，还在去年将自己的多个产品进行了开源，如：将MPP分析数据库Palo开放给了开源社区Apache，并被接纳为Apache孵化项目；将PaddlePaddle深度学习核心项目EDL贡献给了Linux软件基金会；将与Intel合作开发的Spark动态调度模块合入社区版的Spark。

其二，在数据安全保障方面，百度云的可信执行环境部分（MesaTEE SGX SDK）已经在Github开源；多方计算领域也即将在下半年发布多方计算SDK，包含对常用算子和建模方式的封装。

其三，在易用性方面，为了方便企业完成大数据相关工作，百度云还针对商业智能和数据科学研发了相关的产品。针对商业智能，百度云将提供可视化工具Sugar BI，该产品借助于百度开源的Echarts组件库，能够提供大屏展现支持；针对数据科学，百度云为数据工程师、数据分析师和数据科学家提供了一个类似Data Lab的分析和挖掘集成环境，从而降低数据科学的应用门槛，让数据分析和机器学习走进每一个领域。

尹世明透露，这两款软件将在今年下半年正式发布。

“A”：提供全面能力，进一步落地场景

在人工智能层面，百度一直非常强调场景。尹世明表示，百度的愿景是要让各种AI能力从实验室走出来，进入到各行业中。为此，百度云不仅在过去一年实现了AI能力交付渠道的多样化和全面化，还增加了更具体的AI场景能力。为了满足企业的个性化、多元化应用，根据不同行业特征、客户属性、业务需要，提供了一站式的客户化的解决方案。举几个例子：

基于ABC多种能力的组合，百度云为中国农业银行提供了一体化的金融大脑解决方案（包括感知引擎和思维引擎，涉及人脸、语音识别，智能预测等服务），为农行4亿+个人客户、400万+对公客户提供线上7*24小时AI服务；

基于语音和自然语言理解等能力，为广东电网客服中心、天津联通、南京银行等提供智能客服解决方案，解决了客服人力成本高、流动性大、服务体验差等问题，尤其在天津联通公司中，承接了近95%的话务量（近300万），降低人工通话总时长约20%左右，大大提升了用户服务水平；

基于图像、视频等能力，为宝武钢铁、首钢、苏州公安局、浦发银行等提供了视觉上的解决方案，如为宝武、首钢提供工业智能质检、为苏州公安局提供安防布控实现动态人像自动对比与实时预警、为浦发银行等提供包括百万级VIP识别和人流统计分析等在内的一整套解决方案。

在此之外，尹世明又宣布了百度云在“A”层面的几大产品发布：一是ABC Infinite（天衍）一站式AI开发、服务平台；二是ABC智能视频、ABC Robot智能机器人开放平台以及ABC模型工厂；三是与浪潮联合发布的ABC一体机3.0。

其中，ABC一体机3.0在大数据一体机、训练一体机之上，将浪潮的AI基础架构与百度的通用AI、专用AI进行了融合，集成了更多的AI能力，包括人脸、语音、视频、NLP等通用AI和面向工业质检、金融风控的专用AI，实现开箱即用。更重要的是，ABC一体机3.0实现了与ABCStack的无缝对接，可通过API形式提供多达110项的AI功能，赋予行业客户强大的应用开发能力，使行业客户不仅能够开箱即用，更实现开箱即开发，更好地满足定制化和场景化需求，大幅加速和提升行业AI落地进程。

浪潮集团AI&HPC总经理刘军表示：“ABC一体机3.0将成为浪潮打造行业AI新生态的核心产品，成为承载、赋能、连接生态伙伴与行业客户的立足点。浪潮将在与百度保持紧密合作的基础上，通过合作伙伴体系的导入，为ABC一体机3.0赋予更丰富的AI开发与应用能力，以满足更多行业对AI技术的应用需求。”

“一言蔽之，百度云所提供的是最全面、最落地的A；最开放、最安全的B;以及持续领先的C。”尹世明总结强调，“但是，ABC不仅是A+B+C，它还是一套可扩展的架构。能够将IOT、边缘计算和区块链等前沿技术灵活地嵌入其中，最终让ABC真正做到无处不在，从最底层的芯片、设备到移动边缘和中央数据中心，让Everywhere can ABC、Everyone can ABC”。