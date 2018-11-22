 微软智能云Azure Kubernetes容器服务让更多用户的场景变得更简单

在Linux基金会主办的年度开源云原生社区大会KubeCon + CloudNativeCon 2018上，Kubernetes开源项目联合创始人、微软杰出工程师Brenda Burns向大家介绍了微软智能云Azure Kubernetes容器服务如何让更多用户的场景变得更简单。

至顶网软件频道消息：在Linux基金会主办的年度开源云原生社区大会KubeCon + CloudNativeCon 2018上，Kubernetes开源项目联合创始人、微软杰出工程师Brenda Burns向大家介绍了微软智能云Azure Kubernetes容器服务如何让更多用户的场景变得更简单。

Azure与Kubernetes可否得兼？

在采访前一天，Brenda Burns刚在KubeCon+ CloudNativeCon 2018大会上宣布，微软智能云Azure Kubernetes容器服务正式落地中国。Azure主要面对企业级服务，Kubernetes也主要是处理企业级应用，两者是否会存在功能上的冲突？应当如何解决？Brenda Burns首先对这个问题进行了回答：

是成熟度的关系。现在可能有些功能是在现有的Azure Service上实现的，AKS可能也有，但成熟度不太一样，因为有些服务已经存在很多年了，它比较成熟。AKS这块是慢慢慢慢成长的，但是未来我们看到的趋势是这两块肯定会有一个结合。以后Kubernetes将会是一个非常重要的技术。就是说在未来技术的发展上可能是偏重容器为主。

微软 Kubernetes 的优势所在

对于Kubernetes来说大家都是一样的，API都是统一的标准。但是从Azure来看，我们倾向于让更多用户的场景变得更简单，微软会围绕着Kubernetes做更多的工作。

怎么能够让用户场景做得更好？比如对于Kubernetes的安全管控，微软这边投入了资源去做一些安全管控相关的增强工作。另一方面微软对开发的体验上做了增强。我们有一些开源的项目，比如说Helm去帮助开发者更容易地完成他们的工作。

微软还提供企业级的Kubernetes服务，比如说使用规则和安全管控。另外一个是对于开发者工具上提供的一些便利，包括Visual Studio。这两个大方面是微软跟其他人的区别。

同时，微软在本地也有一些很好的本地团队支撑我们的客户。其实微软的Kubernetes现在推出的是内部预览。因为它和Global是一样的代码，所以我们很有信心很快地能正式推出市场。今天有很多AKS相关的工作是由微软上海的工作团队承担的。所以，我们也非常荣幸，我们能够把相关的知识带到中国本地，给到中国本地的团队。

AKS收费还是免费？

在中国软件版本的收费问题是大家比较敏感的，而且现在CNCF里面有很多会员他们用的产品有一部分都是免费的，特别是在中国来讲，定价这套体系还是挺重要的一件事情，所以Azure Kubernetes容器服务是否也是免费的呢？

机器是收费的，但管理和控制在全球都是免费的。AKS本身是免费的。因为AKS是个集群方案，AKS服务本身是免费的，在集群里面用到了一些计算资源，存储、网络，它是需要额外收费的，和用户单独使用虚机是一样的。

Kubernetes稳定吗？

Kubernetes也能在稳定性和可靠性上面做得很好。像大的企业，仍然有很多业务亟待快速成长或改变。比如这些出租车公司会担心滴滴和Uber对他们的冲击，零售企业会担心电商的冲击，所以稳定和可靠和速度是同样重要的，我觉得大企业也会把一些精力放到速度上面，从而来使用Kubernetes。



