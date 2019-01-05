 “变”——亮点纷呈的第二届阿拉丁小程序年会圆满成功

此次盛会由阿拉丁小游戏统计平台（game.aldwx.com）和阿拉丁指数（aldzs.com）联合主办。BAT生态平台代表人、著名财经作家吴晓波老师、原央视资深制片人王利芬老师领衔业内大咖、全网Top1000中81%创始人及业内著名生态观察者到场，聚焦微信小程序生态变革。

至顶网软件频道消息： 2019年1月5日，备受互联网行业关注的第二届阿拉丁小程序5000人年度盛会及神灯奖颁奖典礼在北京国家会议中心圆满结束。此次盛会由阿拉丁小游戏统计平台（game.aldwx.com）和阿拉丁指数（aldzs.com）联合主办。BAT生态平台代表人、著名财经作家吴晓波老师、原央视资深制片人王利芬老师领衔业内大咖、全网Top1000中81%创始人及业内著名生态观察者到场，聚焦微信小程序生态变革。

门头展现小程序第一行代码

阿拉丁创始人&CEO史文禄在会上表示：“越是经济下行的时候，我们更应该做小程序，因为小程序相比APP革命性降低了开发、运营和推广成本，更缩短商业模式周期。”

此外，阿拉丁小程序统计平台（aldwx.com）和阿拉丁指数（aldzs.com）共同发布了超百页2018年小程序生态白皮书，这也是阿拉丁研究院继2017年11月30日发布的小程序生态年度白皮书后，又一次引领行业的重磅巨献。此次半年度白皮书共分为八个部分，分别从小程序行业的2018年的变化，行业大数据分析，年度用户画像，小程序典型案例，12月小程序TOP200榜单以及2019年小程序行业趋势8大预测来全面剖析小程序行业的发展进程。

阿拉丁创始人&CEO史文禄

著名财经作家，巴九灵新媒体、蓝狮子财经出版创始人吴晓波老师发表了本次大会第一个主题演讲，独具震撼意义。演讲内容主要围绕中国当下的思想市场、知识产品和小程序等工具之间的关系。他认为，小程序等工具的迭代提供的最大的福利就是让知识产品和思想能够得到更快捷的传播，大规模降低开发成本和难度，提高效率。就跟马斯洛需求一样，人的需求不断迭代就会产生更优质的供给。这样优秀的演讲内容在阿拉丁小程序年会上比比皆是，比如同程艺龙CEO马和平、糖豆广场舞创始人张远、腾讯广告营销服务线助理总经理孙单丹、抽奖助手冯大辉等一系列行业一线大咖等都发表了自己独到的见解。

著名财经作家，巴九灵新媒体、蓝狮子财经出版创始人吴晓波

11月26日在香港联交所主板挂牌上市的“小程序第一股”——同程艺龙获得阿拉丁神灯奖“年度最佳小程序”。其CEO马和平称，“小程序是大趋势，像这种新的机会出现的时候必须要第一时间把握住他。并且很关键的一点是不要想的太大，做的太重，先去抓住某一部分的用户或者是某一个区域的用户，甚至社区的用户，都能找到小程序的机会。”

同程艺龙CEO马和平

以优米创始人、原央视资深栏目制片人王利芬为代表，享物说创始人孙硕、糖豆创始人张远、梅花创投创始合伙人吴世春、好食期创始人雷勇细心复盘小程序的2018，针对当下小程序行业发展现状，分别从开发者和资本的角度剖析其优与劣，以及预测其未来的圆桌论坛。

上午场圆桌论坛：遇见2019 小程序之变

备受参会嘉宾期待的下午场分论坛——“交易之变”与“流量之变”更是以支付宝、百度两大生态平台坐镇。支付宝生态业务总经理李丛杉表示，小程序生态走出泡沫区进入深水区，从基于流量的注意力经济到基于商业创新的信任力经济，从经营粉丝到经营会员，信任力经济和深水区创新的特性是依托商业本质变革的新服务创新和可持续增长，支付宝小程序聚焦商业和生活服务，钱、信任和服务是其三个特性，重新定义服务带来商业新服务红利。自正式发布后三个月来得到稳健成长，从大盘数据到表达用户心智的7日留存和收藏用户留存率都获得指数级增长，支付宝小程序平台能力从718X到818X升级，首页重量级入口即将上线。

支付宝生态业务总经理李丛杉

百度App总经理平晓黎作为下午流量场开场嘉宾，为我们阐述了百度的小程序带来的流量之变，创新连接，向我们同步了开源联盟最新的成绩单。

百度App总经理平晓黎

而贯穿阿拉丁小程序年会的小程序“奥斯卡”——阿拉丁神灯奖的颁布更是给年会增添了绚丽的色彩。组委会陆续颁布了年度最佳小程序、年度小程序行业贡献人奖、小程序最佳第三方服务商奖、小程序行业新闻媒体奖、小程序行业最佳投资机构奖、小程序行业新物种奖、小程序行业最佳游戏奖、小程序行业最佳内容奖、小程序行业最佳工具奖、小程序行业最佳零售奖等十大奖项。

“年度最佳小程序”颁奖现场

感谢各位嘉宾、媒体、小程序生态建设者和开发者们对阿拉丁的高度信任与支持。作为一家大数据分析公司，我们一直将为开发者提供最权威、最多维度的分析为己任，过去的时间里，我们与众多开发者一起走过小程序低迷的2017年、爆发的2018年，收获颇丰。在接下来的2019年里，希望阿拉丁可以帮助和服务更多的开发者，与大家携手共进，迎来小程序的辉煌。