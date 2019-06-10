Red Hat发布RHEL 8企业Linux新测试版本

开源软件厂商Red Hat在即将被IBM完成收购之前，刚刚推出了另一个版本的Red Hat Enterprise Linux操作系统。

至顶网软件频道消息： 开源软件厂商Red Hat在即将被IBM完成收购之前，刚刚推出了另一个版本的Red Hat Enterprise Linux操作系统。

RHEL 7.7现已推出测试版，针对那些过于谨慎而不愿意升级到RHEL 8的的企业提供了一系列以稳定性为重点的更新。RHEL 8增加了很多新的功能，目前已经以预览版的形式向客户提供了。

Red Hat还会继续更新RHEL 7，因为Red Hat已经承诺会在2024年之前提供对该软件的长期支持。考虑到这一点，这次更新增加了对新企业硬件系统的更好支持，此外还提供了对最近披露的“ZombieLoad”漏洞的修复程序，这些漏洞与英特尔计算机芯片中发现的漏洞有关，可能会让黑客窃取企业数据。

Red Hat表示，RHEL用户现在可以免受这些漏洞的攻击，但潜在的芯片问题意味着该修复程序可能会减慢某些工作负载的速度。

RHEL 7.7中还增加了一些与网络堆栈相关的改进。现在，用户可以将他们的虚拟交换操作卸载到网络接口卡硬件上，这将会让那些使用网络功能虚拟化的用户受益，因为这让网络功能与专有硬件设备相分离，使其可以运行在标准化硬件上。Red Hat表示，这将确保在诸如Red Hat OpenStack Platform等云平台和Red Hat OpenShift等容器平台上实现更好的网络性能。

RHEL 7.7还捆绑了Red Hat新的Insights工具，该工具通过预测分析在发生任何损害之前发现并减轻潜在的系统问题。

另外一项值得关注的更新是对Red Hat Image Builder的支持，这是在RHEL 8预览中首次出现的。Red Hat Image Builder是一种用于更轻松地为云和虚拟化平台（如AWS、VMware vSphere和OpenStack）创建RHEL系统映像的工具。