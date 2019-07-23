Docker发布Docker Enterprise 3.0旗舰容器应用开发平台

Docker Enterprise 3.0于今年4月份进入测试阶段，是Docker开源工具的企业级版本，让开发人员能够构建基于容器的软件应用。

本周，Docker宣布，其正在全面提供Docker Enterprise 3.0旗舰容器应用程序开发平台。

Docker Enterprise 3.0于今年4月份进入测试阶段，是Docker开源工具的企业级版本，让开发人员能够构建基于容器的软件应用。

容器化应用备受开发人员的欢迎，因为这种应用可以在不同类型的基础设施上运行，而且很容易持续更新。容器化应用本质上也是模块化的，这意味着开发人员可以将这种应用的主要组件打包到单独的容器中，从而使维护变得更加容易。

Docker的平台是用于构建容器化应用最广泛采用的工具集之一，因此3.0版本的发布是一个重要的里程碑。Docker在新版本中增加了一些重要功能，包括对Kubernetes更深入的支持。Kubernetes是一种用于管理大型容器集群的开源工具。

添加Docker Kubernetes Service旨在让配置Kubernetes变得更加容易。

Docker高级产品营销经理David Hamdani在博客文章中这样写道：“人们认为Kubernetes的很多复杂性源于缺乏直观的安全性和可管理性配置，这是大多数企业对生产级软件的期望和要求。我们正在通过Docker Kubernetes Service应对这一挑战，它是唯一一款将Kubernetes从开发人员桌面集成到生产服务器的产品，具有开箱即用的安全默认设置。”

Hamdani表示，Docker Enterprise 3.0还为开发人员提供了一种新工具可以“缩短启用Docker的时间”。该工具名为Docker Desktop Enterprise，旨在加速开发人员上手并提高工作效率，它本质上是在个人工作站上复制企业容器环境的配置设置，有助于确保任何在笔记本电脑上运行良好的代码，在迁移到生产环境中同样能够良好地运行。

此外还有一个名为Docker Applications的新功能，该功能可以创建包含多个组件的预配置软件模板。开发人员可以“将包含现代应用的许多分布式资源捆绑到一个可以在任何地方轻松共享、安装和运行的对象中。”Hamdani这样表示。

与此同时，Docker Enterprise还为持续运营提供了新的生命周期自动化工具，让开发人员可以更轻松地加速不同类型基础设施上部署的容器应用。

Hamdani表示：“运营团队使用一组简单的CLI命令就可以轻松地在AWS、Azure或VMware的混合云和多云部署中部署、扩展、备份、恢复和升级他们的Docker Enterprise集群。”