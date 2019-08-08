“全球迄今为止最干净利索的云视频会议室，没有也许，更没有之一”

如果要问开会的痛点究竟在哪？你或许一口气可以说出很多个。如何打通奇经八脉，解决会议场景下的痛点，去繁从简，打造一间最干净的会议室，小鱼易联告诉我们答案。

纷繁复杂的转接头，文件分享是个大难题。总部与分公司协同难，效率低下。每天都在发生会议室不够用的情况……

如果要问开会的痛点究竟在哪？你或许一口气可以说出很多个。如何打通奇经八脉，解决会议场景下的痛点，去繁从简，打造一间最干净的会议室，小鱼易联告诉我们答案。

8月8日，2019年小鱼易连808新品发布会在北京举行，隆重发布了全新会议MEII系列、针对教育市场的ES系列以及全新简单易用的会议操作系统，全面满足不同应用场景下对云视频会议的需求。

因强大而简单

“从2016年卖小白鱼的第一天开始，我们深知中国企业类市场需要的是会议室完整的解决方案。”小鱼易连联合创始人兼CEO袁文辉说。小鱼易连自成立以来一直都是云视频会议行业的引领者和传统视频会议的颠覆者，真正实现了AI技术与云视频的完美融合，让传统视频会议系统彻底成为历史。

随着云视频会议时代的到来，线上多方会议已经成为新的常态，不时还会有超大规模的万方大会召开，在这种情况下现有的音视频会议设备正在成为了系统的瓶颈。受限于设备接口，往往一个大型会场只能接驳有限的摄像头和麦克风，大大限制了云视频的快速发展。

小鱼易连创新研发了“多媒体总线”MB（Mutimedia Bus）独创技术，完美解决方案解决音视频设备接口连接难的痛点。

“因强大而简单”，袁总介绍道。多媒体总线支持声音，视频，控制，信令，网络和电源共线传输，完美实现六线合一，让任意多个外接设备轻松连接扩展，满足各种场景的需求。

最新发布的MEII和ES全系列新品都已完美支持多媒体总线MB，基于小鱼易连全线新品，用户可以打造出全球连线最少、最干净整洁的超大规模云视频会议。

除了重新定义音视频接口标准之外，在本次发布会上小鱼易连还提出了“ 1秒入会、2秒组会、3分钟部署”的云视频会议服务标准。通过手机，电脑，会议平板或者小鱼智能终端，用户都可以一键或者扫码实现“1秒入会”；通过手机App，用户“发起会议”到微信，企业微信或者钉钉中的企业群，实现“2秒组会”；通过“多媒体总线”MB（Mutimedia Bus）快速连接柔性硬件，通过微信群快速建立企业后台，“3分钟部署”成为现实。



从引领云视频会议行业发展，到重新定义音视频设备接口标准，再到制定云视频会议服务标准，小鱼易连走出了一个初创企业的完美成长曲线，受到了用户和资本市场的双重青睐。就在今年四月，腾讯正式成为小鱼易连的投资人，大量资本的进入让云视频会议彻底淘汰传统视频会议成为了现实。

小鱼易连是第一个将AI与云视频会议整合并真正落地的厂商，这大大丰富了云视频会议的应用场景，极大提升了用户体验。随着本次新品的发布，AI功能再次得到提升：ME90 Plus镜头全自动追踪发言者，远场语音识别技术搭载人体自动检测、人脸识别AI算法、精准定位发言者身份。新的会议互动手势直观易用，让会议邀请、文件分发、唤醒会议等各种操作都变得更为简单。

中国“芯”



“在全球格局如此微妙的当下，坚持‘自主创新，安全可控’是小鱼的生存之本。”小鱼易连联合创始人兼CEO袁文辉说。无论是完全自主的音视频核心技术、主芯片还是云平台，小鱼选择完全国产化，支持SM4国密算法，强大的技术研发能力保证了小鱼易连“云+端“在纷繁复杂的国际环境中的绝对稳定安全。

云视频会议正成为众多企业、政府、教育、金融等领域工作场景中的首选，以小鱼易连为首的云视频将彻底解决沟通问题，让世界真正零距离。随着5G商用，云视频还将深入社会的每个角落，传统的沟通方式将被彻底颠覆。本次发布的全线新品均支持5G网络，采用H.265编码协议，支持4K超高清，在相同的视频品质，节约40%带宽资源。

建立有温度的连接

教育是国家的根本，小鱼易连对教育市场持续2年的深耕也终于开花结果，得到了市场的广泛认可。小鱼易连双师课堂实现了45%的碾压级市场覆盖率，成为无可争议的行业第一。

本次发布会上，小鱼易连针对教育市场除了推出了全新的ES全系列产品之外，还正式发布了“开课有鱼“管理系统。“开课有鱼“实现了教学管理平台统一管理接口；教学材料分类管理；学生、老师和家长之间交流互动；形成了完整的教育培训闭环。新推出的ES系列产品全面满足互动教学、在线直播、常态化录播三大场景应用。

打造“人人用得起，人人用得爽！”的云视频会议系统是小鱼易连的一贯追求。根据发布会上袁总的介绍，针对小型客户，小鱼还正式推出了一套性价比更高的解决方案——专业级云视频解决方案NE20套装包括会议室智能终端和云端会议室。真正解决中小企业内部沟通的3个痛点：本地开会无线投屏、外勤参会和异地开会。部署简单，使用简单，超低成本。至于价格方面，袁总透露业界性价比最高，价格将在五千元以下。