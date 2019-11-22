 红帽，开源技术和文化的布道者

2019年红帽挑战赛全国总决赛日前在京落下帷幕，来自全国各地的代表队参加了最后的角逐。已经是红帽连续第三年举办这一赛事，今年规模再次突破，参赛学校和参赛人数分别从2017年120多所高校4500名参赛学生增加到今年的200多所高校7000多名参赛学生。

至顶网软件与服务频道消息：2019年红帽挑战赛全国总决赛日前在京落下帷幕，来自全国各地的代表队参加了最后的角逐。这些代表队分别经过了各个区域的选拔比赛，是各个区域的佼佼者。这已经是红帽连续第三年举办这一赛事，今年规模再次突破，参赛学校和参赛人数分别从2017年120多所高校4500名参赛学生增加到今年的200多所高校7000多名参赛学生。

举办挑战赛只是红帽推广开源、加速开源人才培养的众多举措之一。除此之外，每年红帽还会举办开源校园行、校园开放日、红帽认证、红帽学院等各种活动或方式来推广开源软件和开源文化，尤其是在职场上非常受认可的红帽认证，作为职业培训市场最受欢迎的认证之一，为开源生态的完善和开源产业的发展起到了非常重要的推动作用。

以开源的方式释放世界的潜力

红帽公司于1993年成立，2019财年（2018年3月1日-2019年2月28日）营收34亿美元，是当今市场上最大也是最为成功的开源软件厂商，主要提供混合云基础设施、云原生开发、IT管理和自动化管理等产品和服务。去年被IBM以340亿美元收购，这是IBM最大的一笔收购。

作为开源领域的带头大哥，红帽除了在技术和商业模式上是市场引领者，还扮演了开源技术和开源文化布道者的角色。

红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康

“我们希望透过开源技术把全世界的潜力释放出来，包括技术、文化和组织管理，这是红帽的使命。为此，红帽不仅要推广我们的开源技术，还要推广开源文化，我们要变成开源文化的催化剂。”红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康表示。

这些年尽管开源软件受到了很多人的认可，特别是在国家高度强调网络安全、强调安全可控的大背景下，很多企业开始采用开源软件，开源软件得到快速普及。但是，时至今日仍然有不少人对开源软件不了解或者有误解，比如有人把开源等同于免费。

开源的本质是“人人为我，我为人人”，即众人协同解决问题，一起来分享技术成果，但并不等同于免费。开源软件的开发是基于社区进行的，软件的社区版本也是可以自由使用，但社区版对大多数企业用户而言很不友好，需要二次修改和调整。要变成企业能用的产品就是要产品化，这就是红帽这样开源软件公司的价值。

红帽会先了解用户的需求，然后与开源社区合作，对开源软件进行修改和集成，最后交付给客户，并帮助客户进行部署和落地。在开源软件真正在企业中落地的过程中，红帽扮演了关键角色。因为这中间有很多“坑”，用户通常也会有很多实际问题需要别人帮助解决。可以说，如果没有红帽等公司的产品化过程，绝大多数开源软件都会沦为技术极客们的实验品。

归结起来，红帽的价值体现在以下三点：第一，准确把握用户需求。开源社区很多，软件很多，哪些是用户最需要的，需要做出决策。第二，与社区合作，共同实现开源软件的产品化，让开源软件真正与商业软件对用户同样友好、好用。第三，提供服务支持。今天红帽对交付的软件能提供长达10年技术支持，这是很多商业软件很难做到的。另外，还有非常关键的一点是，红帽一直坚持上游优先（Upstream First），对开源的贡献会反馈给社区，是很多开源社区的主要贡献者。

“我们并不是拿来主义，我们还贡献出去。比如，Linux红帽是全世界贡献代码最多的公司，OpenShift、Kubernetes红帽是第二大公司，仅次于谷歌。很多开源项目都是这样的，我们都要回馈社区。”曹衡康表示。

积极培养开源人才

人才一直是开源软件推广过程中的一道坎。这几年，随着开源软件普及加速，人才紧缺的问题也日益突出起来。对于红帽而言，对此也是感同深受，红帽学院和红帽认证就是致力于解决这个问题的具体举措。

红帽认证分为三级，从初级到高级依次为红帽认证系统管理员（RHCSA）、红帽认证工程师（RHCE）和红帽认证架构师（RHCA)。据曹衡康介绍，在中国地区已经有超过3万名工程师通过初级认证（占亚太区获此认证总数的50%）、2万个工程师通过中级认证（占亚太区获此认证总数的70%）、架构师超过1000个，在整个亚太区居首位。

为了更好地推广红帽认证，让更多的人能接触、了解和参加红帽认证，红帽在全球设立了众多红帽学院，这些红帽学院落地在各地的高校，是开源技术和文化的主阵地之一。在中国地区，目前有43家授权培训做伙伴和35家红帽学院合作伙伴。

“红帽所有的培训和考试都是操作型的，甚至包括此次举办的2019年红帽挑战赛决赛的时候也都要上机实际操作，内容涉及Linux基础知识、云、OpenShift、DevOps、容器、Middleware（中间件）等。在不同的国家有不同的侧重，和市场的需求有关。”红帽学院亚太区业务发展经理 Shirish V Pandey表示。

红帽授权培训合作伙伴之一东方瑞通（北京）咨询服务有限公司高级讲师、项目经理李伟阶介绍，最近三年来，他们所负责的参加红帽认证的学生每年大概有40%的递增。他认为红帽公司做得非常好的一个地方是，不单单是成立一个红帽学院，还有一套完整的课程体系，包括教材、PPT、视频、实验、测试，整套教学资源给到学校，所以很受学生欢迎。“红帽学院的教学也跟传统教学方式不同，传统方式是理论式的教学，现在是实操式的，再加上比赛，让学生愿意去学，现在的孩子也接受这种方式。”他说。

同为红帽授权培训合作伙伴的广州市腾科职业培训学校校长邱凌云表示，非常认可红帽的这种方式。“红帽认证这几年最主要的一点是，随着企业需求不断调整。我们很多学生也乐于参与这个，因为他们学到的是真正的技术，能给他们未来的职业发展带来很大帮助。”邱凌云说。

实际上，对于合作伙伴对开源技术和文化的普及起到的作用，曹衡康也表示高度认可。他说，开源人才的培养、开源文化的传播离不开合作伙伴、合作院校，红帽是催化角色。

“这是一个多赢的合作，学生的技能提高，能拿到很多公司更好的Offer，在企业的价值得到更多机会发挥。对企业来讲，获得了所需的人才。红帽受益、合作伙伴受益、学生受益、学校受益、企业受益，在这个过程中开源的价值也得到彰显。” 曹衡康表示。