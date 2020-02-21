全民SOHO进行时，百度Hi适时入局协同办公市场

一部手机，一台电脑，一款远程办公软件。在这个特殊的春节假期过后，我们就这样隔着屏幕SOHO复工了。

需求的骤增，让协同办公市场一夜之间火爆起来。被小学生“围攻”的阿里钉钉、被突发流量“挤爆”的腾讯企业微信，日常稳定发挥的思科WebEx，还有字节跳动的飞书、华为云的WeLink等“新生势力”……在这场新冠疫情中，这些远程办公平台化身成为了企业的“在线办公室”，为经济的复工复产提供了非常重要的支持。

与此同时，仍有不少新的协同软件“面孔”还在陆续出现。其中之一，便是“百度Hi”。

百度Hi的前世今生

百度Hi企业智能远程办公平台原是百度内部的自用远程办公平台，但为了满足疫情期间不断增长的在家办公需求，2月11日，百度宣布将这一平台正式对外开放，针对湖北等疫区企业免费提供高清音视频会议、企业云盘、企业IM和应用中心平台等多项服务，满足疫情期间不断增长的远程办公需求，以支持企业快速恢复生产能力，减少疫情对于企业和社会等经济影响。

对于许多人来说，百度Hi这个名字既熟悉又陌生。

熟悉的是，这是一款2008年就推出的产品，最早在个人社交领域应用，能够打通包括百度空间、百度贴吧、百度百科、百度知道等多个百度社区产品，是一个面向C端的即时通讯工具——直接对标腾讯的QQ。经过多年的多次迭代，百度Hi也曾在企业社交市场与钉钉和企业微信有过较量，但由于百度的主要精力一直不在于此，也没有抓住移动互联网时代的风口，于是百度Hi慢慢淡出大众视线。

在随后的演变中，百度Hi逐步成为百度内部自用的沟通协同工具，支持内部的协同办公需求。百度相关负责人向至顶网记者介绍，百度Hi一直在内部使用，支持企业搜索、企业通讯录、企业畅聊、企业群聊、回执消息等诸多办公需求，以及创建日程、网络电话等协作功能，能够帮助员工在企业内快速找人、回复消息，大大地提高了沟通效率。据不完全统计，百度数百万员工全天24小时每小时都有电话会议在进行，平均每人每天电话会议时长达49分钟，最长的达到了8小时50分钟。

此外，百度Hi还可以同步支持企业云盘、移动签到、企业通知、企业后台，便于企业管理员工的考勤和外勤等事宜。

为保障稳定性进行两次扩容

然而，内部使用与对外开放，其用户量级不可同日而语。对百度Hi来说，要解决的第一个难题，就是经受住呈指数级增长的流量挑战。

对此，百度Hi采用了百度最先进的弹性伸缩技术架构，很好地支持了这次“大考”。“为了稳定应对大量涌入的音频电话流量，保障工作效率，百度Hi语音电话功能从大年初二开始提前准备扩容。”百度相关负责人表示，“当然，为了确保语音电话服务的稳定性，扩容工作只能在深夜进行。”即便时间非常有限，但百度还是对百度Hi进行了两次扩容，这使其为大量涌入的电话流做好了充分准备。

除此之外，百度相关负责人还强调，百度Hi的另一亮点是能够基于百度成熟的语音、视觉和机器学习等AI技术，支持50方在线语音电话、企业云盘加密传输、web视频会议等远程办公协同功能，并且操作过程相当“友好”。

以电话会议为例，参会人可以通过PC版的百度Hi进行12小时连续电话会议，而参与者则可以随时进入，即便中途因接听紧急电话中断，也不影响重新加入会议；再比如通过web视频会议功能，组织者只需要在百度Hi上创建会议链接，参与者即便没有安装客户端，也可以通过点击链接加入视频会议，并且操作简单。

除此之外，百度Hi中还遍布着许多智能客服和智能机器人，不仅能够协助员工提高办公效率，企业还可以通过智能客服获取用户信息输出对应画像，实现精准营销。据相关负责人介绍，截至目前，百度Hi已经在度小满金融、小熊博望、锐之旗、金道网络、七星蓝图、亚康万玮等多家企业及学校企事业单位投入使用。

机会与挑战

可以肯定的是，这场疫情加速了工作模式的变革，疫情过后，远程办公也将变得愈加普及，甚至迎来爆发期。如同17年前崛起的电商一般。

当然，这也要得益于基础技术的升级与完善。一方面，5G商业化得以普及，云平台算力也越来越强，算力成本逐步下降；另一方面，AI产品和技术愈发成熟，为远程会议提供了更多的解决方案。“例如语音算法和语音芯片等技术，将极大提升音质，消除远程会议中常见的键盘噪音、啸叫等干扰；再例如，跨国会议是百度内部办公的常见场景之一，基于AI能力的实时翻译也能够极大提升效率。”百度相关负责人表示。

“未来，随着基础设施与AI技术的持续进步，智能远程办公协同也将越来越成熟，甚至会成为常态化的形式之一，特别是智能音视频会议或将成为远程办公的基础设施，我们也很看好远程办公行业未来的发展。”

这也足以说明，对于协同办公市场这块大蛋糕，百度并没有放弃，长期以来，百度一直在韬光养晦、“屯兵纳粮”、等待良机。比如，去年百度不仅推出了自己CRM平台爱番番，还陆续投资了旗下拥有SRM、汇联易等云产品的汉得信息。

因此，恰逢其时地开放百度Hi是迟早之举。而选择在这个时候入局，对百度Hi来说确实是个不错的机会，但问题在于，它的能量到底有多大。

首先，百度的优势在于AI能力，这意味着，在技术和产品层面，可以百度Hi借助语音、视觉和机器学习等技术提升用户的使用体验，比如支持实时同声传译音视频通讯等场景需求、不断提升高清音视频会议体验等等。

但摆在面前的挑战也是显而易见的，由于入局晚，百度Hi的市场基础薄弱很多，随着疫情结束，想继续扩大市场份额势必要比别人投入更多精力去“补课”，加速建设属于自己的生态。

对此，百度相关负责人在接受采访时强调：“在生态开放方面，百度团队将继续不断地增强百度Hi企业智能开放平台的能力，为企业伙伴提供更加丰富的服务，扩大远程办公合伙伙伴生态，实现多方协作共赢。”可以看出，虽然搭了一趟“晚班车”，但似乎百度对协同办公市场这块“蛋糕”的“野心”和决心一点也不小。