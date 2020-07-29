2020“西港·遇见未来教育”主题活动再启航，让未来教育触手可及

河北港口集团携手启行营地教育共同打造的第二届 “西港·遇见未来教育”主题活动即将启幕。今年， “西港·遇见未来教育”主题系列活动，旨在充分发挥秦皇岛西港百年港口的文化、自然资源优势，通过系列线上线下活动相结合方式，创新教育模式，助推未来教育稳步发展，让未来教育触手可及。

践行未来教育使命担当

万物互联的智慧时代激发着人们对创新未来教育模式的不断探索，传统教育向未来教育转型已逐渐成为社会共识。未来教育将打破空间场景、内容媒介、指导者角色等现有教育模式中存在的边界，以万物互联的方式和属性开展个性化、全局性教学，将有效回应所有教育参与者的诉求。

“西港·遇见未来教育”主题活动是河北港口集团转型升级打造未来教育产业集群战略的重要实践。在加速港口转型，推进港产城融合的过程中，河北港口集团始终积极践行现代化教育理念，并充分发挥本地自然、文化特色，产教融合，努力打造全国首个“儿童友好型社区”，让孩子在成长过程中感知美好。其中，启行西港营地创新性、多样化的教育空间（天文空间、海洋空间、文化空间等）提高了孩子们的自然和人文素养；港口博物馆、规划展馆、开埠地火车站和铁路花海等景点让孩子们能感受当地深厚的工业氛围和时尚的海港味道；帆船营地则给孩子们提供了与大自然互动的宝贵机会。河北港口集团以支持未来教育发展作为重要立足点，综合发展教育、文化、航海、贸易等产业，正在成为面向未来的国际一流旅游港口和多元融合型产业园区。

秦皇岛市西港花园

作为中国营地教育的先行者，启行营地教育一直致力于推动国内营地教育的标准和模式化发展。秉持“没有围墙的学校，没有边界的教育”这一理念，启行在传统的课堂学习模式之外，通过体验式、项目式和服务式学习的创新教育模式，培养孩子们具备全球化背景下现代人必备的沟通能力、合作能力、创新能力、批判性思维能力等核心能力，不断促进青少年发展和跨文化的理解与交流，助力青少年成为具有国际视野的世界公民。

借助2020 “西港·遇见未来教育”主题活动，河北港口集团将与启行营地教育将继续整合双方各自教育优势资源，共同探索推动未来教育高质量发展。



启行西港营地

释放未来教育无限潜能

为期一个月的 2020 “西港·遇见未来教育”主题活动将延续西港和启行推动中国未来教育发展的“初心”，设置“西港营地线上主题课程”、“未来教育愿景”征集展览、“未来教育开放日”等系列精彩活动。

“西港营地线上主题课程”——结合西港独有的海洋环境与国际贸易文化特色，围绕启行自然博物、人文艺术、科学技术、身心健康、社区参与、世界公民等六大学习领域，共设置“自然博物”、“人文艺术”、“科学技术”三大主题线上课程，知识与实践融合，领略西港独有的生态、文化、科技魅力。课程将于 8 月 8 日通过“启行营会”微信小程序陆续上线，并将通过“西港营地”微信公众号推送相关内容。

启行西港营地特色课程

“未来教育愿景”征集活动——旨在与启行教育联盟合作伙伴一起，邀请所有关心教育、关心未来的人分享自己对未来教育的理解和畅想，思考和探讨未来教育的无限可能性。愿景征集活动将于 7 月 29 日正式启动，参赛者可以从启行学习模型“六大学习领域”或“八项核心能力”的任一维度出发，阐述对未来教育的畅想和展望，也可以分享其它任何角度的独到见解。具体参赛要求与规则将由河北港口集团未来教育微信公众号“西港营地”实时发布。作品集结完毕，还将邀请未来教育专家进行甄选点评。“未来教育愿景”展览将在“未来教育开放日”活动期间同步线下展出。

“未来教育开放日”——将于 8 月 22 日在秦皇岛西港启行营地举办。届时，河北港口集团与启行西港营地将联合发布“未来教育宣言”，还有并行工作坊等精彩活动，与教育人士、学生、家长共话未来教育。

线上线下教育的高度融合，极大推动着教育行业的数字化革新。未来，河北港口集团将与启行营地教育将充分发挥双方资源优势，不断探索未来教育创新模式，助力中国未来教育多元化发展之路向前迈进。