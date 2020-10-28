如何提升企业在环境变化中的“适应性”？

越是危机时刻，越是企业塑造“适应性”的关键时刻。所以，在这样一个特殊的年份，很多企业都在忙着转型和创新。

在自然界，很多动植物为了生存，会改变自己的形态、温度或颜色，来适应环境的变化。最典型的，就是变色龙。这种变色能力，既有利于它们隐藏自己，又有利于捕捉猎物。

在商业领域也是如此。很多企业为了生存，也常常要改变自己的产品服务、商业模式，甚至企业文化、组织架构等等，从而适应市场的变化。尤其是在经历了疫情侵袭之后的全球经济环境中，这种适应能力，既有利于企业在短期内生存下来，也有利于在长期内保持竞争力。

越是危机时刻，越是企业塑造“适应性”的关键时刻。所以，就像丘吉尔所说，“永远不要浪费一场好的危机”，在这样一个特殊的年份，很多企业都在忙着转型和创新。

在InterSystems 2020全球线上峰会，InterSystems创始人及CEO Terry Ragon表示：“目前是企业重塑业务的绝佳时机，而‘适应性’组织应该具有三个核心特征，分别为：具有远见卓识且以目标为导向的公司文化；能够快速精准把握机会的能力，以及具备能够实现变革和创造新产品及服务的资源。”恰好，今年峰会的主题，正是“适应性”！

InterSystems创始人及CEO Terry Ragon

医疗机构如何利用数据应对疫情压力

如果没有足够的信息支撑，要做重要决策是很难的。在InterSystems看来，能够利用“健康的数据”，才能够在不断变化的环境中生存发展。

作为“喂养”人工智能的素材，数据被认为是新时代的石油，它就像是发动机里的燃油，是让人工智能产生智能的动力，也是企业创新的基础。以前，数据主要是企业记录的已经发生的事，但现在，由于人工智能和机器学习等技术的加持，数据还可以用于预测未来，帮企业做决策。

在此次峰会上，美国非营利性的医疗保健服务机构Mass General Brigham首席医疗官Gregg Meyer博士介绍了该机构是如何利用数据应对新冠疫情的。Mass General Brigham(原Partners HealthCare)是由布列根和妇女医院和麻省总医院合作建立的非营利医疗机构，年服务患者1600万。

今年1月份，Mass General Brigham启动了应急行动中心，虽然初衷并不是因为新冠疫情，却在这场疫情中发挥了非常重要的作用。通过获取最新的疫情信息，以及内部的床位信息、设备信息、员工信息等等，利用医疗信息化系统和相关协作工具，应急行动中心使得该机构在疫情中做出了快速响应。“比如，在正常情况下，我们的急诊室有46张病床，12张ICU病床，以及在其他医院可用的175张病床。但面对新冠，我们需要在急诊室安排70张病床，在ICU容纳78张病床，并确保有剩余的病床提供给那些不需要ICU护理但仍然需要住院的患者。”Gregg Meyer博士表示，而这些信息，都要靠数据分析给出。“再比如，我们还可以在系统上实时跟踪患者人数，了解呼吸机的数量，甚至根据一定机制让患者从一家医院转到另一家医院，让更多人可以在医院接受治疗。如何快速地收集这些信息，在疫情中变得尤为重要。”

除此之外，由于对医疗资源压力的提前预判，Mass General Brigham还制定了了线上医疗计划，既可以帮助患者通过网络进行远程咨询、让医生和医生之间进行远程会诊，也可以让身处医院的患者在线与家人互动。

“面对危机时，我们适当授权、基于调查分析做出决定，必要时还要重新审视它，并且缩短反馈周期，如此一来，才能让自己变得更灵活，适应性更强。”Gregg Meyer博士总结说。

企业如何利用IRIS提高数据敏捷性

如今，似乎已经没有人会否认数据的价值，但是要最大化地挖掘出其中的价值并不容易。InterSystems中国技术总监乔鹏认为，首先要解决的一个问题，就是数据的敏捷性。

还以医疗行业为例，在医院里，通常有医院信息系统（HIS）、临床医疗系统（CIS），还有一些其它应用，比如医学图像实时传输与查询归档系统、病人床边信息系统，以及科研支持系统、远程诊断系统等等，系统非常之多。而医疗数据分析要收集的数据不仅仅来自于医院信息系统，还包括医疗设备，甚至家用设备、移动设备等等。数据量之大，可想而知。如果此时还要在不同的系统间单独做数据处理和分析，不仅周期太长，分析结果也很难全面。

所以，乔鹏认为，要提升数据的敏捷性，缩短挖掘数据价值所需的时间，就需要提高IT架构的敏捷性，其前提是，打造一个统一的数据平台。“如果企业还要用不同的平台来做不同的事情，不仅仅是不方便的问题，还丧失了数据的时效性，要应对新冠疫情这样的突发事件是很难的。”所以，乔鹏表示，一个集事务处理与分析的数据平台，就成为了加速企业数字化转型，提升企业“适应性”的关键。

在InterSystems看来，未来企业的成功，将会由他们利用数据的效率来决定，而为了帮助企业更好地应对这一挑战，InterSystems IRIS数据平台应运而生。InterSystems IRIS数据平台是一个集事务处理和分析于一体的高性能平台，可以帮助企业打通数据壁垒，将无处不在、散落各处的数据连接在一起，实现对数据的全生命周期管理，助力高效、快速构建满足业务创新，并且支持机器学习的应用程序。

IRIS数据平台具有几个主要特点，包括互操作性、可靠性、易用性和可扩展性。这些优秀特征决定了其能够很好地满足企业的一些“特别”需求，比如，高性能的事务处理、跨不同数据类型的高速查询、事务型和历史型数据的实时分析，以及处理庞杂的数据等等。

此外，IRIS还内嵌了机器学习功能，支持应用程序和SQL开发人员开发机器学习算法，并以简单、直观和可扩展的方式，内置到复杂的应用程序中。如此一来，便可以大大减轻数据科学家们的工作，提高数据分析效率。

InterSystems如何助力中国企业提升“适应性”

在国内，InterSystems IRIS数据平台已优先在医疗行业得到广泛应用，目前计划将其拓展至金融服务、物联网、供应链管理、物流等多个领域。“无论在医疗市场，还是在金融服务等其他市场，我们的InterSystems IRIS数据平台正在发挥着重要作用。”InterSystems亚太区总经理卢侠亮（Luciano Brustia）在峰会上表示，“在这个过程中，我们的合作伙伴仍然在不断增多，并且，我们也在一直在加大在亚太地区的营销投入，并持续更新合作伙伴计划。”

InterSystems亚太区总经理 卢侠亮（Luciano Brustia）

据了解，目前与InterSystems达成合作的国内合作伙伴，如东华医为、嘉和美康和浪潮集团等，以及知名医疗机构已经达到了数百家，卢侠亮强调：“从远程医疗的快速应用，到帮助金融服务领域重新设计客户体验，随着业务的强劲增长，我们的客户满意度也在不断提高，这是衡量我们成功的最重要的标准。”

对所有人来说，2020年都是充满挑战的一年，面对这些挑战和变化，企业要快速响应，就要具备足够的“适应性”和“韧性”，而这种能力，同时也在给整个市场带来更多创新。“所以，我们希望借此全球峰会的契机，能帮助更多的中国客户和合作伙伴了解到全球前沿技术和最佳实践经验，为中国用户带来更多前瞻视野和创新洞察。我们相信中国在世界舞台上的重要地位，并且对中国市场抱有积极信心。中国始终是InterSystems重要战略市场之一，InterSystems将保持初心，为客户创造卓越价值。”卢侠亮表示。