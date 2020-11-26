销售易发布全新品牌形象，Neocrm开启数字化转型新征程

在近日举行的“Engage 2020销售易品牌战略发布会”上，销售易在发布以CDP为核心的消费者洞察体验套件和双中台型CRM的同时，还发布了英文名“Neocrm”、品牌吉祥物Neo，并启用了全新的品牌标识“Neocrm销售易”。

CRM作为SaaS早期崛起的赛道，虽然狂奔的年代已经过去，很多CRM厂商也淡出了行业的视线，但是在这个市场仍然有那么一些执着者在脚踏实地前行，并获得了客户的认可，销售易便是其中的典型代表。成立于2011年的销售易已经走过近十年光阴，这十年来，销售易坐看风云起，见证了中国CRM产业的沉浮。

销售易创始人兼CEO史彦泽告诉记者：在公司成立初期，我们是以“能够活下来”的心态谨慎运营，而进入2014年和2015“企业服务”元年，销售易便开始大踏步进场；2017年，伴随着资本的涌入，中国CRM市场迎来快速发展，然而进入2018与2019年，资本寒冬来临，CRM市场不再喧嚣。进入2020年，随着疫情的不确定性及新经济环境的变化，企业服务再次迎来新的市场变量，这也为中国CRM赛道带来了新的契机。

在近日举行的“Engage 2020销售易品牌战略发布会”上，销售易在发布以CDP为核心的消费者洞察体验套件和双中台型CRM的同时，还发布了英文名“Neocrm”、品牌吉祥物Neo，并启用了全新的品牌标识“Neocrm销售易”。

英文“Neocrm”和中文“销售易”共同组成的全新LOGO，承载着未来销售易将在深耕本土市场的同时，寻求全球性更广阔发展的愿景。“这是一次品牌的全新升级，是销售易面向下一阶段重要节点的启程，Neocrm作为新一代CRM的代表，通过新型互联网技术，打造符合新数字化时代企业新需求的新一代数字化CRM产品，给客户提供新的CRM选择，传递新的产品价值。”史彦泽说。

长线思维，做时间的朋友

2020年，一场突如其来的疫情令整个世界进入了一个不确定时刻。同时，数字化技术的广泛应用以及“新基建”政策的出台，如何化危为机，成为中国企业不得不思考的重要课题。史彦泽说，CRM市场的变量来自多个方面，具体来说就是技术、客户与市场环境。CRM也从信息化建设的标配转变为企业数字化、智能化升级的重要抓手。

技术是一家企业的安身立命之本，当前新技术加速行业融合，包括云计算、人工智能、5G等不断赋能行业的数字化转型。从一家企业对于技术的投入便可以一窥这家企业的本色。

基于对移动、社交等技术的创新融合，销售易将AI、大数据、物联网等新型互联网技术引入CRM产品，重新定义新型CRM，帮助企业实现从营销、销售到服务的全流程自动化业务场景，“一站式”内外连接，加速数字化转型升级。在此次销售易品牌战略发布会上，推出的双中台型CRM，也是销售易继续引领全新一代CRM的诠释，它搭载了to B+to C的双轮驱动，借助“业务中台”和“数据中台”的组合，为企业提供全触点的客户连接，以及从引流获客、销售转化、售后服务到忠诚度管理的360度客户旅程数字化支持。

当然，想要应对这么多不同规模、不同行业客户的业务需求，PaaS平台的能力不可忽视。对于PaaS平台的投入，尤其是服务中大型企业客户，对于软件企业的技术能力与行业经验有着非常高的要求，特别是在业务场景方面，毕竟中大型企业的业务流程非常复杂。史彦泽表示，销售易通过对PaaS平台的打造，已经完成了从标准化产品向大中型企业定制化和整体解决方案的过渡，同时也逐步实现了从服务中小企业向中大型企业的过渡，销售易可以针对中大型企业的业务特点进行量身定制，从而开拓更为广阔的to B市场。在此次发布会上，销售易全新升级的Neo-Platform（销售易PaaS平台），不仅仅具备了提供支撑大型企业复杂定制化服务的能力，还集成了企业微信的能力、国际化的能力以及数据分析能力，能够更好的服务to B 、to C全行业客户，以及支撑跨国企业的全球化业务需求，帮助企业出海拓展。

当前数字化技术已经深入人心，特别是中国企业在拥抱新技术方面更为积极，并且由于外部环境的变化，在“信创”风向标下国产厂商成为他们产品选型的首选，这为销售易等本土品牌带来了商业机会。同时，中国企业走出国门成为趋势，加上“一带一路”的政策东风，这些出海品牌在国际化方面有着巨大的需求。销售易也在不断完善自己的国际化能力，已具备了支持客户全球化业务的实力，如推出多语言、多币种、多地域产品，以及部署海外服务器节点等等。

史彦泽以服务海康威视为例介绍说，在中外环境不稳定的大环境下，海康威视选择了销售易CRM取代其已用多年的Salesforce，而销售易也不负众望，通过三个月的实施周期，完成CRM主要业务功能从Salesforce切换至销售易平台，顺利上线，确保了海康威视国际业务数字化进程，有效支撑了其海外运营体系。

在史彦泽看来，只有秉持“以客户为中心”的理念和长线思维，做时间的朋友，才能与客户实现正循环，支持企业从营销、销售到服务的全链条业务数字化。目前，联想集团、上海电气、沈鼓集团、WPS等众多我们耳熟能详的500强企业都是销售易的客户。

全新形象、全新产品开辟全新市场

一直以来，广泛认知中的CRM都是以销售管理、销售漏斗为核心，并且其适应对象也多是以to B类客户为主。但随着移动互联网、社交网络的普及，to C的消费者管理与运营成为一个技术上可以实现的、需求上也十分热点的方向。而2020年新冠疫情也加速了to C市场的数字化进程，企业自上而下把业务数字化提升到一个前所未有的高度。

所谓顺势而为，此次发布的面向to C行业的，基于CDP（客户数据平台）的消费者洞察体验套件，更是有效地弥补了销售易之前在该领域的空缺。该套件可以帮助to C企业在CRM产品范畴内形成消费者全生命周期角度的管理体系，未来也将全面支撑各个C端领域的企业实现精准的营销获客和高效的客户运营。据悉，销售易“消费者洞察体验套件”将CDP的底层数据与分析能力和DMP、营销自动化、企业微信、积分商城等业务模块的软件能力进行整合，服务C端企业客户从“品牌感知-兴趣-交易-服务”的全周期。且涵盖了从流量运营、营销自动化、消费者洞察与体验管理到忠诚度管理的综合大数据与AI应用系统，帮助品牌企业成就与消费者的超级连接，构建流量护城河，激活业绩增长。

（销售易-消费者洞察体验套件）

史彦泽说，对于CRM而言，to C消费者的关注点与产品形态是不同的。比如to B市场，CRM主要服务销售管理；而to C市场，CRM更多是推动营销获客。所以面向to C市场，CRM中的“R”不应该只是“记录（Record）”，而是“关系（Relationship）”，实现品牌与终端消费者的连接，助力客户数字化。

众所周知，腾讯在to C领域是无可争议的“王者”，从2017年起，销售易与腾讯的合作也从微信和小程序，逐步扩展到与腾讯企点、DMP、企业微信、腾讯会议以及腾讯AI等全方位的产品技术集成。双方的这种协同为销售易拓展to C市场提供了更多支持。

在中国，to C消费者管理是一个比to B客户管理更为直接、更为广阔的市场。并且，to C消费者管理会有鲜明的中国特色需求，它所培育的产品将会具有世界级竞争力。所以，在当下这个时间点，销售易选择切入to C市场还是非常值得期待的。

虽然销售易的国内CRM领军者的品牌形象已经深入人心，但是正像前面所言，面对新的市场环境，全新的Neocrm 销售易显然蓄势待发，以新的连接能力、新的品牌实力、新的解决方案成为支撑新基建的主力。“在不确定性时代，反周期的数字化投入将为企业赢得未来的市场。在当前数字化转型升级的背景下，销售易将扮演赋能的角色，通过内部技术创新帮企业实现数据的连接，在外部生态构建上面实现产业协同，面向市场提供更有针对性的产品方案。”史彦泽最后说。