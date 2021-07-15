C位担当 销售易布局CRM赛道的下一个十年

在销售易创始人兼CEO史彦泽看来，数字经济是一个以客户为中心的时代，CRM在B端将企业后端供应链、前端需求链与外部的合作伙伴、客户以及产品设备连接起来；而在C端，CRM助力企业与消费者连接起来。

在经历不平凡的2020年，企业对于数字化技术的认知正在发生革命性的变化。同时，今年是十四五规划的开局之年，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，成为各行各业的共识。

数字化转型的核心是实现技术和数据驱动的客户运营，真正将“以客户为中心”的经营理念贯彻到企业的业务、管理和运营流程中。

而作为专业的客户关系管理软件，CRM在当下正在迎来新的发展契机，毕竟CRM的本质就是连接企业与客户。

在销售易创始人兼CEO史彦泽看来，数字经济是一个以客户为中心的时代，CRM在B端将企业后端供应链、前端需求链与外部的合作伙伴、客户以及产品设备连接起来；而在C端，CRM助力企业与消费者连接起来。

见证CRM行业十年变化

回顾CRM的发展，我们看到销售易的每个阶段的发展与产业变革产生了共鸣，从移动化CRM到PaaS，再到B2C消费领域的战略布局。

销售易诞生在移动互联网时代，其主张通过新型互联网技术与CRM的结合，集成云、移动、社交、大数据等技术，打造出全新一代连接内外的互动型CRM，引领企业数字化从客户数字化开始的市场潮流。

然而，要想真正给客户提供支撑整个客户旅程的一体化CRM产品，仅仅靠SaaS模式还不够。销售易并没有将CRM只是简单看作一个SaaS服务，而是投入了数年精力和大量资金，从通用CRM能力起步，并打造了PaaS平台，再通过PaaS平台能力向垂直行业延展，而不是只做某个垂直行业的CRM。

在B端领域销售易CRM的十年打磨，通过SaaS+PaaS平台的产品组合，使得销售易先后获得沈鼓集团、联想、上海电气、海康威视等多个不同行业的头部企业青睐。同时，凭借国际化能力的持续创新，借力国家鼓励自主创新的“信创大潮”，销售易也以更好的本土化产品服务替换了众多国际CRM品牌，成为唯一连续4年入围Gartner SFA（销售流程自动化Sales Force Automation）魔力象限的中国CRM厂商。根据Gartner报告，在BI报告分析能力、移动端能力、渠道管理能力、商机管理能力等细分能力上，销售易得分持平或超过了Salesforce、Oracle、SAP等国际巨头。

开启CRM下一个十年

经过十年的积累，销售易在B端领域已经站稳脚跟。如今随着C端消费者的在线化，企业需要洞悉消费者，掌握与消费者间的连接，实现对消费者全生命周期的覆盖，销售易开始布局B2C新战场。

数字化已经渗透到我们的工作和生活的方方面面，比如线下购物过程中，越来越多的商家推出微信扫码注册会员；或是，用户在线上购买商品后，商家也会附带一张印有微信小程序二维码的小卡片，通过给予优惠券或返现的方式，来吸引消费者注册成为会员。

在数字经济时代，生产与消费之间的“墙”在被打破，消费者能够深度参与到生产过程中去，生产者能跟踪到消费的每个阶段。企业数字化转型需要连接客户及消费者，CRM是重要的抓手。

史彦泽认为，销售易发力B2C，这是市场环境结合自身发展共同作用的结果。“B端的CRM，销售流程管理的自动化、智能化很重要。但是C端的CRM，营销获客和客户洞察及运营很重要。销售易让每个品牌与终端用户的连接更加数字化、智能化。”

为了更好地践行B2C消费领域的战略布局，销售易推出了基于企业微信的私域客户运营解决方案，从拉新获客、导购赋能、交易转化、客户运营、风险监控等各个环节帮助品牌企业从“连接”到“闭环”，打通私域全链路，实现生意增长。

而且销售易早已拥有了成熟的PaaS平台能力，这也成为了销售易进军消费级市场的天然优势。通过与腾讯的深度合作，销售易连接C端消费者的能力也得实现了“连接”价值最大化。

目前，在C端业务方面，销售易率先选择了汽车、金融、零售三个垂直行业作为重点，并收获了例如良品铺子、唱吧、洽洽食品、得到、keep等多家知名企业。

例如销售易帮助某中国母婴产品品牌商通过One ID mapping技术打通全渠道用户数据，实现对用户的分群画像，以实现千人千面的用户运营；帮助某汽车品牌建立客户服务微信小程序，通过售后保养等众多触点实现客户留存，并可根据用户画像实现精准推荐，实现线上线下客户管理的闭环。

无论是深耕B2B，还是开拓B2C，新一代的CRM都不再是单纯地给销售使用，管控销售流程的管理工具，而是以客户为中心，帮助企业触达客户的连接助手。只有连接客户，才能真正让CRM赋能企业数字化转型的价值体现出来。

在过去十年，销售易深耕CRM，不断引领行业发展潮流。展望下一个十年，销售易在战略、技术和产品方面已经准备就绪，引领CRM赛道，打造B2B+B2C多行业多领域的领导者。

真正的数字化转型应该以客户的连接和客户的数字化作为突破口。“越来越多的中国企业以数字化的能力驱动业务发展，实现从产品为中心向以客户为中心转变，在这个过程中，销售易致力于成为帮助企业数字化运营、数字化转型升级的赋能者。” 史彦泽如是说。